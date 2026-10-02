Montero, sobre posibles elecciones: "Primero, votación de decretos, el Gobierno pelea el voto hasta el último minuto"

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes, sobre una posible convocatoria de elecciones generales, que primero tiene que celebrarse la votación de los dos decretos de vivienda que se debaten en el Congreso de los Diputados, y el Gobierno central y el partido "pelean el voto hasta el último minuto".

En declaraciones a los medios de comunicación, Montero se ha pronunciado así en relación con las informaciones publicadas este viernes sobre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sopesa adelantar las elecciones de manera inmediata si decaen los dos decretos sobre vivienda y que la cita con las urnas podría ser el 29 de noviembre.

"Nunca damos por perdida una votación hasta que esa votación no se termine celebrando con los resultados que veremos dentro de unas horas", ha agregado la dirigente socialista.

"Hasta el final tenemos que tener la esperanza de que los partidos de derecha piensen que los ciudadanos de España y de Andalucía necesitan que sus políticos sean útiles, y necesitan una respuesta al problema y a la emergencia que tenemos más mayoritaria por parte del conjunto de la población", ha señalado.

Ha expresado que se reserva cualquier conversación que haya podido mantener con Pedro Sánchez u otro miembro del partido sobre lo que está aconteciendo este viernes.

En cuanto a la posición del resto de partidos en relación con los decretos, ha señalado que, "desde luego, es una pésima noticia que Junts haya anunciado" que no va a apoyar ninguno de los dos textos.

"Es una mala noticia porque el Gobierno ha trabajado durante todo este periodo para conseguir un acuerdo con esta formación política que permitiera al menos la convalidación de uno de los decretos ley, siendo conscientes que el segundo, que tiene que ver con la renovación automática de los alquileres, planteaba más dudas a esta formación", ha indicado.

A su juicio, Junts tendrá que explicar por qué ha dado "ese viraje en relación con su posición y, sobre todo, que traslade cuál es la propuesta y la alternativa que tienen en materia de vivienda". Ha manifestado que uno de los decretos "recogía el 90 por ciento de las peticiones" que esa formación había planteado.

Para Montero, es "gravísimo que tres partidos políticos de la derecha en el Congreso de los Diputados tengan esa falta de sensibilidad con el principal problema que tienen los españoles, falta de empatía con las movilizaciones que se están produciendo en las calles y ciudades de Andalucía y de España, reclamando la emergencia social que implica la vivienda". Esas formaciones, según ha señalado, "permanentemente se sitúan del lado de los especuladores en vez del lado de la mayoría social de nuestro país".

Ante lo que se debate en el Congreso, según Montero, hay que "tomar partido", lo que implica que uno tiene que elegir "si quiere estar del lado de la mayoría social que se está expresando en la calle" y ha confiado en que, especialmente, el PP, que aspira a gobernar, "recapacite" en su posición.

"Una formación política queda totalmente desacreditada si al presentarse a unas elecciones no es capaz de tener sintonía y de dar respuesta al principal problema que tenemos las familias de España y concretamente de Andalucía", ha indicado Montero sobre el problema del acceso a la vivienda.