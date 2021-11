Más de 300 personas asisten a 'Polloween horror fest'

MÁLAGA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El universo del videojuego y la realidad virtual unidos al cine fantástico y de terror han sido los protagonistas de una nueva edición del 'Polloween Horror Fest', evento organizado por el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga y Héqate Producciones, celebrado durante los días 29 y 30 de octubre, con motivo de Halloween, y al que han asistido más de 300 personas.

Los seguidores de los videojuegos han disfrutado durante toda la jornada del viernes y del sábado en Tabacalera de una muestra de juegos del género de terror procedentes de las dos primeras ediciones del Concurso Nacional 'Indie Games Málaga': Intruders Hide and Seek de Tessera Studios (Madrid); Dreamback VR de Come Over Gaming (Gipuzkoa); Unmemory de Patrones y Escondites (Barcelona); Desolatium de Superlumen (Murcia); y Horror Brawl de Campero Games & Keplerians Team (Málaga). Además, han podido jugar a dos de los juegos triple A más conocidos: Resident Evil Village y Phasmophobia.

En esta zona demostrativa, además, ha habido una muestra de cinco cortometrajes con realidad virtual donde los asistentes han vivido experiencias inmersivas con The Butchers 2050, de Presence Camera (España); Portal de Futura VR Studio (España); 11:57 de Sid Lee Collective (Países Bajos); Face your fears de Turtle Rock Studios (Estados Unidos); y Affected The Manor de Fallen Planet Studios (Reino Unido), han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

También ha tenido lugar la conferencia sobre la supervisión de efectos visuales y la producción virtual de Iñaki Lacosta, fundador de Xtended Reality Lab con más de 25 años de experiencia y ganador de varios premios, entre ellos un Goya.

La jornada del viernes terminó con una pasarela en la que desfilaron 9 modelos de la Escuela Arteness y se votaron los mejores looks de la pasarela de caracterización que fueron para la maquilladora Cristina Serrano con la modelo Beatriz y para la maquilladora Mery Nájera con la modelo Rosa M.

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE TERROR

Por otro lado, han informado de que el premio al Mejor Cortometraje de Terror y al Premio del Público, concedido por el jurado el sábado 30 de octubre y mediante la votación del público asistente con sus votos tras la proyección de los trabajos, ha recaído en el cortometraje 'Su Rider' dirigido por Alberto Utrera, obsequiado con 800 euros y un galardón realizado con impresión 3D.

El jurado compuesto por el director de cine Enrique García; el actor Héctor Meres; y el fundador de 'Cortos de Metraje', Alejandro Ruiz; ha sido el encargado de elegir al ganador del concurso 'Pollowen Horror Fest'.

Los diez cortometrajes finalistas, seleccionados de un total de 115 cortometrajes a nivel internacional, que se han podido visualizar en la pantalla del escenario principal del Polo de Contenidos Digitales de Málaga han sido 'Carnívoro', del director Lander Castro; y 'Dar-Dar', de Paul Urkijo.

También 'Ella Y La Oscuridad', del director Daniel Romero; 'Elly', de Adrián Ordóñez; 'El Secreto', de Álex Lozano; 'La Penumbra', de Dani Viqueira; 'Leak', de Camilo León; 'No Podrás Volver Nunca', de Mónica Mateo; 'Spyglass', de Javi Prada; y 'Su Rider', de Alberto Utrera.

Como colofón del evento 'Polloween Horror Fest' ha tenido lugar un concierto de Bandas Sonoras de Terror y de Género Fantástico a cargo de la Banda Sinfónica 'Ciudad de Jaén' y Jesús Calderón, dirigidos por Pedro López.

Han interpretado algunos de los temas más conocidos de películas del género terror como los siguientes temas: Pesadilla en Elm Street, Gremlins, Los Goonies, Cazafantasmas, Vampire Hunters (Drácula), Historias de la Cripta, Eduardo Manostijeras, Bitelchus, Spiderman, Pesadilla antes de Navidad, La Novia Cadáver, Psicosis (Preludio), Batman (El Caballero Oscuro), Alien, El Fantasma de la Ópera, Halloween, Saw y The Mandalorian.

El evento, abierto para público adulto y de carácter gratuito, se ha celebrado en tres espacios con aforos controlados en la sede del Polo Digital, en Tabacalera en Málaga, volviendo así a la presencialidad y cumpliendo con las medidas de seguridad contra la Covid-19.

'Polloween Horror Fest' está organizado por el Polo de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga y la productora audiovisual malagueña Héqate Producciones, con la colaboración de Coca Cola, Cortos de Metraje, School Training Escuela de Cine y Sonido, Arteness Escuela de Maquillaje Internacional, Origen Formación y Escuela de Modelos Manuel Beltrán.