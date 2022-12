Más de 60 de los representantes de los Reyes Magos celebran el centenario de la cabalgata en el Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 representantes de los Reyes Magos de Oriente que han desfilado por las calles de Málaga en los últimos 40 años se han reunido este viernes en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento en un acto para conmemorar los '100 años de la Cabalgata de la Ciudad de Málaga'.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha estado acompañado por la concejala de Servicios Operativas y Fiestas, Teresa Porras, y los portavoces de los grupos municipales.

La imagen del centenario ha sido realizada por el artista Andrés Mérida y se titula '100 años ilusionando'. Tal y como ha asegurado el autor, "es una creación digital que muestra a los Magos de Oriente portando unos regalos de simbología malagueña, en una noche mágica en la que la estrella los trae a la ciudad de Málaga".

El número 100 aparece en sus cabezas para recordar este el centenario y la tonalidad azul predomina en la obra. "Es un color muy utilizado en mis creaciones y además, en este caso, cobra mucho sentido por tratarse de la noche de Reyes", ha concluido.

Por otro lado, en 2003, el historiador Elías de Mateo publicó 'Breve historia de la Cabalgata de Reyes en Málaga', una obra en la que se recoge que el 5 de enero de 1923 se celebró el primer cortejo real en la ciudad.

En el caso de Málaga, esta cabalgata fue una continuación de los repartos de juguetes promovidas desde principios de siglo por el delegado Regio de Primera Enseñanza, Narciso Díaz de Escovar. La organización del evento fue a cargo de una comisión ciudadana y la primera cabalgata se formó en el Parque, junto al Ayuntamiento, tal y como se hace en la actualidad.

En cuanto al acto, el emisario real, tras hacer su entrada ceremoniosa en el Salón de los Espejos, ha sido el encargado de conducir el acto y dar la bienvenida. "Hoy estamos aquí, para rememorar un momento muy especial. Hace ya cien años que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles de Málaga en su primera cabalgata impulsada por la iniciativa de Narciso Díaz de Escovar".

Desde aquel 5 de enero de 1923, "miles y miles de niños malagueños han tenido la oportunidad de ver de cerca a quienes les hacen soñar cada Navidad. Hoy rendimos homenaje a todos aquellos que tuvieron la suerte de representar a los magos en las diferentes ediciones de tan magnífica cabalgata", ha detallado.

A pesar de que no todos han estado presentes en el acto, sí que "permanecen en nuestro recuerdo y en los corazones de los que una vez fueron niños", ha añadido. "Como emisario real, he tenido la ocasión de acompañar estos últimos años a sus majestades junto a sus guardias reales y he podido comprobar cómo, cabalgata tras cabalgata, el personaje trasciende a la persona y todos sin excepción cumplen con su trascendental misión".

Desde el Ayuntamiento han recordado que, tradicionalmente en Málaga, el rey Melchor está encarnado por un representante de los medios de comunicación, Gaspar por un representante de la Agrupación de Cofradías y el Baltasar por un concejal.

La imagen del centenario ha sido presentada por el representante del rey Melchor en 2013 y director de Diario Sur, Manuel Castillo, quien, junto al alcalde, a la concejala de Servicios Operativos y Fiestas y al autor de la imagen, han descubierto el cartel.

Tras ello, se ha pasado a la entrega nombramiento a los Reyes Magos 2023 por parte del regidor y la edil, de modo que Melchor será encarnado por el periodista malagueño Jorge Gallardo, subdirector de Espejo Público de Antena 3.

Gaspar será encarnado por Alberto Stecchini, hermano mayor de La Hermandad de la Santa Cruz, mientras que Baltasar será representado por el ciudadano Hadgy Coulibaly, en quien ha delegado el grupo municipal Unidas Podemos.

Por su parte, el alcalde ha entregado los diplomas y una medalla con el escudo de la ciudad a los representantes históricos de Sus Majestades de Oriente presentes.