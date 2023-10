Moments Festival reunirá en Málaga a los mejores artistas de la escena cultural underground

La cita se celebra desde entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre



El Festival Internacional de SubCulturas Populares Contemporáneas & Artes Visuales, Moments Festival celebra este otoño con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra y el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga su décima edición con un intenso y atractivo programa de más de 180 actividades, la mayoría gratuitas, con alrededor de 300 artistas internacionales y nacionales que llenarán Málaga, Sevilla y Madrid, de lo más destacado del arte urbano, la fotografía, el diseño, la ilustración, la música, el cine, la artesanía, el skateboard, el surf y las artes escénicas.

Así, destacan en un comunicado que como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, la cita se posiciona como un evento único en el mundo, ofreciendo durante dos meses interesantes encuentros, exposiciones, talleres, murales, premios, eventos benéficos o conciertos en más de 40 espacios referentes de la escena alternativa de estas capitales, como museos, escuelas de arte, librerías, espacios culturales públicos y privados, bares, salas independientes y otros espacios culturales.

Concretamente, el Moments Festival, un proyecto independiente creado hace diez años por un grupo de amigos amantes de la cultura urbana, dará cabida a figuras destacadas de la escena subcultural internacional que vendrán a España por primera vez o estrenarán mundialmente sus trabajos en esta cita, así como a jóvenes talentos emergentes y artistas locales. Todo en una ambiciosa edición que supera sus propios récords ampliando programación, participantes y espacios.

De esta forma, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, se contará en la ciudad , que acoge la cita del 18 de octubre al 18 de noviembre, con el diseñador, ilustrador y artista estadounidense, Jeremy Fish, uno de los artistas internacionales que el Moments trae por primera vez a Andalucía, tanto para exponer su obra (a partir de este miércoles 18 a las 19 horas en la Escuela de Arquitectura ) como para impartir un workshop (el viernes 20 en Marbella Design Academy).

La obra del artista Jeremy Fish está estrechamente ligada al tejido cultural de San Francisco (California, EEUU), donde lleva viviendo más de 20 años. Además de su arte público y de sus frecuentes exposiciones en la ciudad, Fish, que visitará por segunda vez España, exhibe su trabajo en galerías de todo el mundo. Igualmente, realiza ilustraciones artísticas y diseña monopatines, murales, zapatillas de deporte y camisetas, como la que ha realizado ad hoc para el festival por el aniversario de uno de los bares míticos malagueños, el Drunkorama.

Asimismo, en su apuesta por el compromiso social y la sostenibilidad, el Moments Festival organiza diversos actos colectivos que irán a beneficio de la Protectora de animales y plantas de Málaga y que cuentan con la colaboración del Consistorio malagueño. Entre ellos, estuvo el 13 de octubre el concierto de presentación del festival en el Castillo de Gibralfaro de Málaga, (20 horas) que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y supuso el estreno de Nadolibre, el nuevo proyecto del premiado escritor Francis Medina, junto a Miope y Monte Ventura.

También a beneficio de la protectora se inaugurarán, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, varias exposiciones en las que participarán casi un centenar de artistas. Entre ellas, destaca 'Fotogenia: 10 años y 12 fotógrafos' en el Jardín Botánico La Concepción de Málaga; o 'Arrimados: Versos habitando el lienzo' en la Librería Rayuela.

Ambas se suman a la colectiva con motivo de los diez años del Moments que se abrirá el sábado 18 de noviembre en la Escuela de Arquitectura y lleva por título 'Naturaleza multiplicada: Pinceladas por una causa'.

NUEVOS CICLOS

Por otro lado, gracias igualmente al apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, el Moments inaugura este 2023 el 'I Ciclo Designarium. Tales from the creativity', un encuentro para los amantes del diseño gráfico.

Así, conjuntamente con bRIDA, llega 'Designarium: tales from the creativity' que tendrá lugar el 11 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Málaga, donde se reunirán profesionales del diseño gráfico y de la publicidad, casi todos ellos vinculados a la música, la arquitectura, la fotografía, la pintura, el street art, el skateboard o el punkrock compartirán sus experiencias, historias y filosofía.**

Otra novedad es el estreno del singular ciclo 'Electroversos. Poesía y Modulares' que reúne a seis poetas y seis músicos tanto en Málaga como en Sevilla para que la música electrónica converse con la poesía.

OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES

Entre los nombres destacados que se han dado de esta edición especial de Málaga estarán los americanos The Messthetics, la nueva banda formada por miembros de Fugazi que vienen por primera vez de gira a España y recalarán en el Moments Málaga el 20 de octubre en la Sala Marte. En este concierto de celebración del X aniversario del Moments estarán acompañados de los austríacos Mother's Cake, los jefes del indie malagueño, Notes to Myself y los Sorry Kini.

Entre los platos fuertes está también la fotógrafa polaca, afincada en Los Ángeles, Magdalena Wosinska que inaugura en el Centro Cultural MVA (el 19 de octubre) la exposición 'In Between Life.

*

ARTISTAS NACIONALES

A los grandes nombres internacionales, se sumarán en esta décima edición algunos de los creadores nacionales más reconocidos en disciplinas como la fotografía, la ilustración, el diseño, la artesanía de vanguardia o la música. En este sentido, entre los platos fuertes, estará el taller que ofrecerá la reconocida directora creativa, diseñadora gráfica y fotógrafa afincada en Barcelona, Ingrid Picanyol, titulado 'La fuerza de la conexión: El poder del valor humano en los proyectos'.

La sede de la UNIA en Málaga acogerá el workshop de Jorge García 'Ritmo y animación: Cómo estructurar y dar ritmo a la música mediante la animación'; el de la malagueña, Panamá Díaz, que lleva por título 'Esculpir el tiempo: Taller de performance y fotografía'. Y el titulado 'Narraciones costumbristas en la actualidad a través de la fotografía de calle', que imparte Eduardo D'Acosta.

Como cada edición, el Moments reconoce en Málaga a figuras claves de la cultura indie con sus premios que este año otorga al poeta, rapsoda e impresor, editor y tipográfico, Paco Cumpián Muñoz (Antequera, Málaga 1951); y a la Asociación Nuestra Señora de los Dolores de Málaga.

Está prevista la realización de un mural en el CEIP Rectora Adelaida de la Calle; el I Ciclo 'Varadero. Málaga a través de sus libros olvidados'; y exposiciones de creadores como las de Javier Bertrán; Denis Lajuper; Patricia Paz; o María Cano.

También el I Ciclo 'Wall Stories: 1º Jornadas de investigación y difusión del arte urbano' propone encuentros de investigadores, escritores, historiadores...

Otro de los eventos más originales de este Moments malagueño será el workshop de cocina creativa vegana que imparte Irene Castillo; y el encuentro 'Tapicería Juan Luis. Mi vida, mi casa'. También se ha organizado el 'Riptape. Game os skate'.

El festival contará con el I Ciclo 'Photorama & Exposición Rebeca Ulken 'Front ROW: 15 años de fotografía musical underground'' en el que se darán cita portfolio reviews, estands de fotografías, música y diversión.

Otros talleres son: 'Ahora el ritmo está bien: Staf, 25 años de independencia cultural'; 'El negocio de presentar', por Manuel Fernández; el de Borja Garmendia, 'Proyectos tangibles en medio de la abrumadora cantidad de estímulos visuales'; 'Monoprint y Textil: Estampa tu diseño sobre textil'; y 'Se puede tocar: Objetos que no necesita el mundo diseñado.

Por último el festival Moments también dará cabida en Málaga a la literatura; la música y el cine documental con diversas propuestas en distintos emplazamientos.