Montero afea a Moreno el voto en contra del PP al decreto para "reconocimiento como víctima" de García Caparrós

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado este jueves al presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que los diputados del PP hayan votado en el Pleno del Congreso en contra de la reforma legislativa para el "reconocimiento como víctima" de Manuel José García Caparrós, el joven muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha pronunciado así al compartir una fotografía del resultado de la votación de la referida reforma legislativa que refleja el voto en contra de diputados del PP.

En concreto, el Pleno del Congreso ha convalidado este jueves la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, un texto que ha salido adelante con el apoyo de los habituales socios del Gobierno, la abstención de Junts, y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Tras la negociación que han mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG le han dado apoyo a cambio de que sus demandas sean incorporadas más adelante a la norma, pues el texto se va a tramitar como proyecto de ley.

Con la modificación legal convalidada este jueves, que estaba en vigor desde principios de marzo, se podrá indemnizar, por ejemplo, Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 4 de diciembre de 1977.

Tras el voto en contra de los diputados del PP, María Jesús Montero ha denunciado que Juanma Moreno "vuelve a mostrar su verdadera cara". "Sus diputados votan en contra del reconocimiento como víctima de García Caparrós", ha afeado la secretaria general del PSOE-A.

La candidata socialista a la Junta ha aseverado que "Andalucía no se merece un presidente y un partido que reniega de sus raíces y su memoria".

El antecesor de María Jesús Montero al frente de la Secretaría General del PSOE-A y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, también ha criticado el voto en contra del PP a dicha iniciativa en el Congreso, que ha tachado de "barbaridad" en un apunte en su cuenta en 'X'.

"Cuando la confrontación con el Gobierno se convierte en fijación ciega e inútil, el PP es capaz de hacer la barbaridad de votar en contra en el Congreso del reconocimiento como víctima de García Caparros", ha escrito Juan Espadas.

El portavoz socialista en el Senado ha agregado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "tendrá que explicar a los andaluces si esto es moderado y coherente con la memoria y la justicia histórica de Andalucía".