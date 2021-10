Montesinos (PP) insiste en que Pedro Sánchez "tiene la llave para renovar el CGPJ": "La pelota está en su tejado"

MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha insistido este viernes en que es el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien "tiene la llave" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, incidiendo en que "la pelota está en su tejado".

Tras llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar órganos como el Tribunal Constitucional, de Cuentas, entre otros, Montesinos ha subrayado que "la llave que tiene Sánchez no es otra que el reforzamiento de la independencia judicial, en base a los estándares europeos, como reclama la Unión Europea, la inmensa mayoría de los jueces y también la sociedad española".

"La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Él sabe cómo se puede desbloquear mañana mismo la situación, sabe qué es lo que tiene que hacer si quiere desbloquear --la renovación del CGPJ--", ha subrayado, al tiempo que ha enfatizado en que "lo único es aceptar la condición que le ha puesto nuestro presidente, Pablo Casado, que pasa porque los jueces elijan a los jueces tal y como nos está pidiendo la UE. Algo, por cierto, a lo que Sánchez se comprometió cuando estaba en campaña electoral".

Los acuerdos para renovar los órganos constitucionales "son compatibles con seguir manteniendo una oposición muy firme y muy responsable, de marcaje político a Pedro Sánchez sobre aquellas cosas que hace mal", ha defendido el dirigente nacional del PP, quien ha añadido que Sánchez "tiene que romper de una vez por todas con Bildu, formación política que no condena el terrorismo".

"Si Sánchez quiere que de verdad nos creamos su palabra, esa es la prueba del algodón. No hay otra. Tiene que romper hoy sus acuerdos con esa formación política", ha recalcado Montesinos, quien ha aludido a las palabras del "terrorista Otegui" sobre su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado "a cambio de la salida de etarras de las cárceles".

"Sánchez contesta que rotundamente eso no va a ocurrir; el problema es que Sánchez también dijo que no pactaría con Bildu, o que bajo ningún concepto iba a meter a Unidas Podemos en el Gobierno; igual de rotundo cuando dijo eso de que no iba a indultar a los que dieron un golpe a la legalidad --en Cataluña--", ha relatado Pablo Montesinos.

Por tanto, ha recalcado que la palabra de Pedro Sánchez "no vale nada". "Que rompa con Bildu, que no vuelva a hablar absolutamente nada con ellos. Y que deje de agachar la cabeza cada vez que el presidente Pablo Casado le pregunta por ello".

Para el también diputado del PP por Málaga, el presidente del Gobierno debe recuperar "la senda de la moderación, iniciada ayer para la renovación de los órganos constitucionales; que rompa con quien quiere destruir España y se acerque más a formaciones políticas que sí queremos a España y lo digo hoy después de los rumores de que el gobierno hace aguas".

"Hoy los de Unidas Podemos están muy enfadados pero fue Pedro Sánchez el que eligió que en el Consejo de Ministros hubiera miembros de Unidas Podemos que siguen atacando hoy mismo a las instituciones del Estado y a la justicia", ha lamentado Montesinos, quien ha reiterado que, igualmente, "también eligió a quienes quieren romper España y no condenan el terrorismo".

Por último, Montesinos ha avanzado que este sábado tendrá lugar en Vitoria una nueva convención, que va a recorrer toda España, "para explicar las conclusiones" de la celebrada hace unas semanas y que finalizó en Valencia. Así, bajo el título 'Creemos memoria, dignidad, verdad y justicia, se pondrá el foco en las víctimas del terrorismo, "y denunciaremos el intento de este Gobierno de blanquear a quienes todavía hoy no condenan el terrorismo".