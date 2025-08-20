Moreno aboga por tasa turística nacional y sigue abierto al diálogo entre sector y ayuntamientos para acuerdo

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que si hay un acuerdo entre el sector turístico y los ayuntamientos "nosotros, desde la Administración autonómica, no tenemos ningún problema para que se pueda impulsar" una tasa turística. No obstante, ha incidido en que le gustaría que hubiera un acuerdo nacional al respecto de la misma.
Así lo ha señalado Moreno tras ser cuestionado por los periodistas sobre la tasa turística, al tiempo que ha recordado que "es un instrumento más".
"Es un instrumento impositivo, al final no deja de ser un impuesto, que tiene un objetivo finalista y que nosotros lo que hicimos y lo que seguimos abiertos es que haya un diálogo entre el sector turístico y los ayuntamientos para que lleguen a un acuerdo", ha reiterado.
Al respecto, ha concretado que "si ambas llegan a un acuerdo, nosotros desde la Administración autonómica no tenemos ningún problema para que se pueda impulsar una tasa turística", reiterando que sería "siempre que haya ese acuerdo".
No obstante, ha añadido que "a mí me gustaría que hubiera un acuerdo nacional", ya que "daría mucha más garantía a esa tasa" y también "porque sería común en el conjunto del país".
"Creo que sería mucho más interesante para un país, como es España, que es una potencia turística", ha añadido el presidente de la Junta, que ha señalado también que "desgraciadamente no se han atendido nuestras peticiones al Gobierno de España".
Por tanto, ha continuado, "si el Gobierno de España no hace nada nosotros apelaremos a que haya un gran acuerdo entre el sector empresarial y los representantes del sector turístico y los distintos ayuntamientos, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; y si llegan a un acuerdo, nosotros cumpliremos ese acuerdo", ha concluido.