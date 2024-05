Moreno critica "enorme déficit" en materia ferroviaria en Málaga: "El Gobierno no puede reírse ni mirar para otro lado"

Reivindica que Málaga "necesita nuevos espacios e infraestructuras, que posibiliten el desarrollo y el crecimiento"



MÁLAGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este viernes "el enorme déficit" que tiene en materia ferroviaria la provincia de Málaga, "desde hace ya demasiados años, sin que por parte del Gobierno de España se haya mostrado la más mínima sensibilidad con los malagueños".

"El Gobierno de España no puede reírse, no puede mirar para otro lado", ha señalado durante su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal del PP de Málaga, en la que también ha participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo; la candidata número 2 al Parlamento Europeo, Carmen Crespo; la presidenta provincial de la formación, Patricia Navarro; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre.

Moreno ha incidido en que la provincia de Málaga "se ha convertido gracias al esfuerzo y el compromiso de los malagueños y malagueñas, en uno de los referentes más importantes en términos económicos, sociales y culturales de Andalucía y de España", y también en el ámbito tecnológico".

Así, ha destacado que Málaga "ha tenido la suerte" de tener "un gran alcalde"; presidente de la Diputación, Francisco Salado, y "administraciones que no han puesto problemas y han sabido crear "ecosistemas favorables" para que el "talento florezca" como lo hace.

Al respecto, ha advertido de que Málaga "no puede seguir o no va a poder seguir manteniendo esos niveles de desarrollo económico y social si no cuenta con el apoyo del Gobierno de España".

"Esto es una cosa que es evidente; es como cuando una empresa está creciendo y necesita más espacio, cuando una familia está creciendo y necesita más espacio o cuando uno tiene un coche donde caben cuatro o cinco personas y tienen que caber ahora diez", ha puesto como ejemplo Moreno.

Así, ha reivindicado que Málaga "necesita nuevos espacios, nuevas infraestructuras, que posibiliten el desarrollo y el crecimiento sostenido en las próximas décadas en beneficio de los malagueños, de los andaluces y de los españoles".

En este punto, ha vuelto a lamentar "el enorme déficit que tenemos en materia ferroviaria" en Málaga, "desde hace ya demasiados años, sin que por parte del Gobierno de España se haya mostrado la más mínima sensibilidad con los malagueños".

Moreno, que ha dicho entender "que hay limitaciones presupuestarias", puesto que él las tiene "todos los días", ha incidido en que "aun teniendo limitaciones presupuestarias entendimos que el metro de Málaga había que acabarlo y había que llevarlo a 150 metros de la calle Larios y lo hicimos" y "entendimos también que había que abrir una tercera línea de metro" hacia el tercer hospital, "la mayor infraestructura sanitaria que va a haber en Andalucía" y conectarlo con otros puntos

"No nos sobran --los recursos--, pero sabemos lo que es prioritario", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que "el Gobierno de España no puede reírse, no puede mirar para otro lado".

Moreno ha señalado que "lo mínimo que yo le puedo pedir a un gobernante que tenga la humildad de venir a Málaga y explicarle a los malagueños las razones motivadas por las que no invierte lo que nos merecemos en ferrocarriles y en cercanías para beneficio del desarrollo de una provincia que genera recursos, bienestar y futuro".

En este punto, ha dicho que "eso es lo mínimo", que expliquen, lamentando, frente a ello, que llegue "un ministro con desdén, con un punto de desprecio hacia los sueños de los malagueños y andaluces, que contribuimos leal, institucionalmente al conjunto del país; eso no es razonable y no es aceptable", ha sostenido.

Por ello, ha dejado claro que "vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pidiendo cosas que son fundamentales", ha dicho y, en este punto, ha asegurado que "es verdad que le estamos poniendo deberes al futuro presidente del Gobierno de España", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, porque "estos deberes no son solo para el actual inquilino de la Moncloa, son para todo aquel que asuma la responsabilidad del Gobierno de España".

Sobre la conexión ferroviaria ha explicado que "tenemos que buscar una solución al tren litoral, una solución a la conexión de la Costa del Sol" y "buscar la alternativa, mientras se hace", ya que ha indicado que el proyecto "va a tardar mucho tiempo, pero las cosas nunca se acaban si nunca se empiezan. Y tenemos que empezarlas".

Por ello, ha insistido en la bonificación del peaje mientras se lleva a cabo el tren litoral; además de "buscar solución" a la conexión entre la Axarquía y Málaga con un tercer carril "ya necesario, por la densidad demográfica y densidad de automóviles que tenemos"; y "buscar la ampliación de la desaladora del Atabal, que es fundamental también para el agua", entre otros proyectos que ha citado.

"Tenemos que buscar soluciones y el Gobierno tiene que ayudar a esas soluciones y nosotros desde el Ejecutivo andaluz también" y "las estamos haciendo, unas con mayor ritmo, otras con menor ritmo, pero la estamos haciendo", aludiendo, entre otros, al Puerto Seco de Antequera o el Centro de Ciberseguidad de Andalucía, "hito en la digitalización y vanguardia".

En materia sanitaria, Moreno ha remarcado que "Málaga ha dejado de ser la provincia en la que menos inversión por habitantes se hacía en Andalucía". "El año que viene comenzarán las obras de ese gran hospital que va a resolver, sin lugar a dudas, las carencias sanitarias de esta provincia que tiene que crecer mucho", ha abundado, al tiempo que ha dicho que "vamos a seguir haciendo muchas cosas", ha concluido.