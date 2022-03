Moreno dice que Andalucía deberá tener peso en la futura Ejecutiva del PP y descarta a Bendodo como secretario general

Destaca la "sintonía política" del PP de Andalucía con Feijóo, de quien subraya su "seriedad, serenidad y experiencia"

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha ejercido este lunes su derecho al voto para elegir al próximo presidente del Partido Popular de cara al XX Congreso Nacional que se celebrará en Sevilla los próximos 1 y 2 de abril y ha destacado el "futuro esperanzador" para el partido y para España que representa el único candidato, Alberto Núñez Feijóo; además de aludir a que Andalucía deberá tener peso en la futura Ejecutiva nacional.

En la sede del PP de Málaga, donde ha votado junto a su homólogo malagueño, Elías Bendodo, ha dicho, ante las preguntas de los periodistas sobre si este último podría ser secretario general del PP, que "en ningún momento" tratará de proponer ni "condicionar" una decisión que, ha insistido, debe ser del propio Núñez Feijóo.

No obstante, ha hecho hincapié en que Bendodo juega "un papel crucial, capital, en la organización del Gobierno de Andalucía, que está en minoría, en una coalición y que requiere del ejercicio y audacia que tiene Elías para que el gobierno siga funcionando".

Más aún, ha agregado Moreno, en un año electoral en Andalucía, "importantísimo" para el PP, por lo que ha sostenido: "No parece sensato que yo ahora prescinda de una de mis piezas fundamentales y una mano derecha. No podemos vestir un santo para desvestir a otros. Elías tiene mérito para hacer lo que él quiera pero yo tengo que mirar por los intereses de Andalucía y de Málaga".

A juicio del líder de los 'populares' andaluces, secretario general del partido puede ser "cualquier militante pero evidentemente tiene que ser una persona con quien se sienta cómodo el presidente, que sea de estrecha y máxima confianza, es una opción libre, personal del presidente Feijóo".

"Nunca le impondría ni condicionaría ni le presionaría con ninguna figura por una razón, porque nunca me lo han hecho ni me gustaría que me lo hicieran. Tiene que tener las manos libres para hacer el equipo con el que se sienta cómodo", ha enfatizado Moreno.

En el caso del peso que debería tener Andalucía en la Ejecutiva saliente del congreso, el dirigente del PP-A ha sostenido: "Es evidente que tiene que tener peso en términos cuantitativos y cualitativos, por muchas razones, la principal es porque somos la estructura territorial con mas afiliados de España y ese peso de afiliados, demográfico, tiene que quedar reflejado y estoy convencido de que quedará reflejado".

ELOGIOS A NÚÑEZ FEIJOÓ

Moreno ha destacado que el congreso nacional que se celebrará en la capital hispalense supone para el PP "un revulsivo y un estímulo" tras una "crisis traumática y compleja, que creo que hemos resuelto en tiempo récord y con bastante serenidad y audacia". "En un mes vamos a resolverla con respeto a los compañeros que dan un paso al lado y apoyando y siendo leales al candidato y al equipo que dan un paso adelante para liderar el partido", ha sostenido.

El presidente del PP andaluz ha elogiado a su homólogo gallego: "Representa muchas cosas: seriedad, serenidad, experiencia, un candidato ganador --cuatro mayorías absolutas en Galicia-- y, además, representa esa España periférica que tiene que ser tenida en cuenta en el ámbito político, no solo en el orgánico sino en el institucional".

"Alberto representa un futuro esperanzador, no solo para los militantes del PP como comprobamos en los actos sino un futuro esperanzador para España. La democracia funciona si hay alternancia y si hay alternativa. Sin alternativa no hay democracia y tenemos la obligación desde el PP, que hemos sido gobierno y somos alternativa a Sánchez, de hacer un gran congreso, de construir un partido unido, cohesionado, capaz de ensanchar nuestra base social para ser alternativa al PSOE de Sánchez y el sanchismo", ha manifestado a los periodistas.

Hoy las sedes del Partido Popular acogen las votaciones para elegir a Feijóo como candidato al Congreso Nacional, y también para la elección de los 3.109 compromisarios. Andalucía es la comunidad que más compromisarios aporta, con 526, el 17% del total. El PP de Andalucía ha aportado casi 22.000 avales a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del partido, lo que supone el 40% de los más 55.000 avales que ha logrado entre los militantes de toda España.