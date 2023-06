Moreno dice que Andalucía tiene "muchas más" razones para un cambio "urgente" en España que solo puede venir del PP

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que Andalucía tiene "muchas más" razones para necesitar un cambio "urgente" en España porque "hemos sido maltratados", ha dicho, por el Gobierno, ya que "por el mero hecho de ser gobernada por el PP no ha contado ni con las inversiones ni la atención ni sensibilidad suficientes". Así, ha dicho que "solo hay una alternativa a Sánchez y es el PP y Alberto Núñez Feijóo".

"No hay ningún tipo de atajo para llegar a la meta del cambio político en España, no hay ninguna otra fuerza política", ha asegurado Moreno este viernes en un acto en Málaga con los candidatos malagueños al Congreso y al Senado para las elecciones del 23J, junto con la presidenta provincial, Patricia Navarro, y el cabeza de lista por la provincia al Congreso y coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Moreno ha asegurado que "se ha incumplido todos y cada uno de los objetivos que se habían marcado del Gobierno de España con Andalucía" en materia de infraestructura ferroviaria, red diaria o gestión del agua; por lo que ha señalado que la comunidad andaluza necesita "un cambio, un gobierno con tensión, con ilusión, que entienda a Andalucía, que tenga la capacidad y la sensibilidad hacia nuestros problemas".

Asimismo, ha destacado la importancia de la movilización en unas elecciones en julio y que "han sido decisión exclusiva del señor Sánchez"; instando a las personas a las que les ha molestado esta convocatoria a "expresar ese cabreo con un voto en las urnas". "Esa es la mejor manera de expresar el cabreo y el enfado por estas elecciones sin sentido en pleno verano", ha incidido.

Para el presidente del PP-A, en estas elecciones "valoramos los estilos democráticos, los objetivos y la calidad institucional que tienen nuestros gobernantes". "Cuando un periodista te tiene que preguntar 'por qué nos miente tanto presidente' es que ha superado todos los límites posibles en el ámbito del servicio público", ha señalado sobre una de las entrevistas realizadas a Sánchez.

Así, ha considerado que en política "se puede cambiar de opinión" pero ha afirmado que "lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer y lo que nunca nadie había hecho en la historia de la democracia era mentir de manera constante y permanente todos los días durante cuatro años".

"Eso no lo ha hecho ningún presidente en la historia de España", ha señalado Moreno, quien ha apuntado que "todos nos hemos quedado sorprendidos cuando el presidente en una misma mañana decía una cosa y por la tarde hacía otra, lo contrario de lo que había dicho".

"Hemos visto que lo único que le ha importado a este dirigente político ha sido su propio interés personal por encima incluso de su propio proyecto político", ha incidido, por lo que ha instado en estas elecciones a valorar "qué tipos de estilos políticos queremos en nuestra democracia y qué tipo de dirigentes queremos".

Moreno ha pedido a la ciudadanía ser exigente con sus gobernantes y ha lamentado que Sánchez "no actúa como debería de actuar un presidente ni está al nivel del conjunto de los españoles", por lo que ha asegurado que España "no puede permitirse cuatro años más" de este gobierno.

Ha llamado la atención sobre el hecho de que Sánchez "no ha roto con ninguno de sus aliados porque sabe que va a tener que pactar otra vez si tuviera que sumar", definiendo a sus socios como ejemplos de "radicalismo e independentismo que no creen en el futuro de España".

"Si por una casualidad, Sánchez consiguiera los votos suficientes para armar una mayoría, llegaría al gobierno todavía más debilitado de lo que está ahora y por tanto sería todavía mucho más vulnerable de lo que es ahora. Eso significa una España rendida, una España postrada al independentismo, radicalismo, a los que no creen en nuestro país", ha manifestado.

Por eso, ha reiterado que el cambio el próximo 23 de julio "solo puede ser a través de nuestro candidato Alberto Núñez Feijóo" y ha asegurado que le toca al PP "una vez más ser elemento de transmisión, de tensión y de movilización para que nadie se quede ni en la playa ni en su casa" el 23 de julio.

No obstante, ha recalcado que "no está ganado nada" y que no sirve "solo ganar, tenemos que ganar con una amplia mayoría social" porque, ha dicho, "queremos hacer grandes cosas y tenemos que hacer grandes reformas".

Además, ha señalado que "el partido que más se parece a España es el PP", instando a "volcarse a tope para conseguir ese gran objetivo de tener un presidente y un proyecto político a la altura de un gran país que es España".

SEÑAS DE IDENTIDAD

Moreno se ha referido a que el PP tiene "unas señas de identidad de las que nunca renunciamos" y ha dicho a los recién elegidos representantes municipales que "nuestras señas de identidad son la cercanía y la proximidad. Allí donde hay un problema, donde hay una necesidad, tienen que estar nuestros alcaldes o concejales. Nosotros somos capaces no solo de escuchar la crítica, sino que cuando se hace de manera directa, honesta, atenderla e incorporarla a nuestro proyecto para corregir cualquier error que podamos cometer".

"Somos un partido de amplia base social y eso significa que nosotros no marcamos líneas entre buenos y malos, entre quien nos vota y quien no nos vota. Nosotros gobernamos, actuamos, decidimos para el conjunto de la sociedad. Esa es la diferencia de este proyecto político. Eso es lo que nos hace diferentes y a lo que no debemos de renunciar", ha apostillado.

Asimismo, les ha dicho que "nadie se suba en la arrogancia o ni en la soberbia, ni se deje arrastrar por cantos de sirena, porque lo más bonito que uno puede hacer cuando se dedica a la vida pública es servir con honestidad". "Y el día que no tengas esa pasión y esa ilusión, ahí está la puerta para irte. Pero mientras está en el PP, nos dejamos la piel por los vecinos y por los ciudadanos", ha asegurado.

También ha dicho que "basta ya de frentismos como nos ha llevado el señor Sánchez, de políticas inútiles y estériles para el conjunto de los españoles", instando a "hacer política en mayúsculas, real, para los ciudadanos, política práctica en términos económicos y social que al final lo que le importa al conjunto de los españoles".