Moreno: La lucha contra la violencia machista es política de Estado y hay que "evitar manosearla"

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la lucha contra la violencia contra las mujeres "no es una cuestión de partido, tiene que ser una política de Estado" que ha considerado hay que "evitar manosear, como algunos y algunas hacen de manera cotidiana". "El peor favor que se le puede hacer a las políticas de Estado, da igual que sea igualdad, medio ambiente u otro ámbito, es confrontar, dividir y cuestionar", ha dicho.

"Manosear un concepto y un objetivo que es de todos, un esfuerzo colectivo, idiologizarlo exclusivamente para dividir la sociedad entre los buenos y los malos, para hacer un cordón donde dice yo lucho contra la violencia machista y defiendo la igualdad y vosotros no, es el peor favor que se le puede hacer a ese objetivo común como sociedad", ha dicho Moreno en la entrega de los premios 'Junt@s contra la violencia de género' del PP de Málaga, en el que ha participado también el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Por eso ha defendido que desde el PP y desde el Gobierno andaluz "no vamos a caer nunca en esa manipulación burda, en esa tentación de ideologizarlo todo, de manosearlo todo con tal de sacar un puñado de votos".

Para el presidente del PP andaluz, "erradicar la violencia contra las mujeres y la desigualdad a veces no se trata de leyes, ni siquiera del poder judicial ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que hacen su trabajo de manera ejemplar; es un problema colectivo, de sociedad, sensibilidad, que nos atañe a todos como civilización".

Moreno ha incidido en que el PP tiene "un firme compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre en la que llevamos trabajando muchos años" y una "firme determinación" de erradicar la violencia contra las mujeres.

"No es una pose electoral, no es un eslogan sino una convicción serena y firme de hacer lo mejor para nuestros hijos", ha dicho, recalcando que no quiere que sus hijos "repitan comportamientos que hay que erradicar, y quiero una sociedad en la que mujeres y hombres podamos trabajar en completa igualdad"; apostando por actuar en este sentido los 365 días al año porque "no podemos soportar un asesinato más, un huérfano más ni un sufrimiento más de una mujer".

Moreno ha reiterado que el PP es un partido "que gobierna para todos los ciudadanos y vamos a trabajar todos los días para hacer una mejor sociedad, más sensible, más inclusiva", indicando que contra la violencia de genero "pueden hacer mucho los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado" pero también la sociedad en general.

Desde el PP-A han señalado en 2023, Andalucía contará con un presupuesto "histórico" para hacer frente a la violencia machista, con más de 50 millones destinados al Instituto Andaluz de la Mujer, lo que supone un 16% más.

Gracias a esto, ha apuntado, saldrán proyectos como la ampliación de la red de acogida para víctimas de la violencia de género con nuevas instalaciones, ampliaciones y mejoras hasta sumar las 500 plazas; un nuevo programa de atención psicológica para mujeres de 18 a 25 años, tanto en las capitales como en los municipios; y la mejora del asesoramiento jurídico, la asistencia legal y la atención psicológica a víctimas de violencia sexual no ya desde los 18 años, como hasta ahora, sino desde los 16 años.