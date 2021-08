Andalucía insiste en la transparencia en relación con la evacuación de afganos y muetra colaboración

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que el uso de las bases navales andaluzas en el proceso de evacuación de afganos a Estados Unidos responde al acuerdo con el Gobierno español dentro de la alianza atlántica, OTAN, por lo que desde sus competencias ha pedido al Ejecutivo "la máxima transparencia para conocer al detalle" cómo se vaya desarrollando la operación.

Así, y aunque las comunidades autónomas no tienen competencias en este asunto, Moreno ha considerado importante que desde el Ejecutivo central "se trabaje con la máxima cooperación y colaboración" y ha mostrado su predisposición al respecto. "Como institución pública estamos dispuestos a colaborar si hiciera falta en algún caso, pero no es porque es un asunto que trata de manera directa el Gobierno de España", ha incidido.

Esta es una petición que el presidente andaluz ya ha trasladado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien le ha facilitado "toda la información hasta el momento", ha dicho. "El ministro de Exteriores me llamó hace tan solo unos días y me comunicó que estos ciudadanos van de paso y, por tanto, no se van a instalar en Andalucía", ha matizado Moreno, quien ha añadido que "muchos de ellos vienen con visado americano".

Se trata de un acuerdo sellado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por el que hasta 4.000 afganos podrán ser evacuados a las bases de Rota y Morón, quienes podrán permanecer hasta 14 días en territorio español antes de su trasladado a territorio estadounidense o países vecinos, ha explicado este viernes tras ser cuestionado por periodistas en su visita a la sala de exposiciones Eugenio Chicano en Málaga capital.

El traslado ha comenzado este viernes con la llegada de los primero 400 evacuados a la Base Naval de Rota (Cádiz) y Moreno prevé que concluya antes de finales de septiembre. Es, ha añadido, una operación financiada y organizada por Estados Unidos y el papel de España se basa en "darle cobertura dentro de esos acuerdos", aunque, "evidentemente, con un control por parte de las autoridades españolas".

A las críticas del PP nacional a la gestión del Gobierno por falta de información dentro del dispositivo en Afganistán, Juanma Moreno no ha querido entrar en debates de carácter nacional, pero desde su ámbito regional ha vuelto a insistir en la necesidad de que haya "transparencia", "cooperación y colaboración" en el proceso "con todos los grupos políticos"; así como que "haya diálogo para evitar conflictos", pero, sobre todo, por las personas afganas evacuadas.

"Para que esas familias, que muchos de ellos han colaborado con las fuerzas armadas españolas, tengan la posibilidad de salir de ese infierno talibán. El primer objetivo es sacar a esas familias", ha incidido.

"Cuando yo veo padres, madres y niños de cinco, seis y siete años que encuentran una esperanza en algunos de esos aviones para la libertad que se están viendo desde el aeropuerto de Kabul, evidentemente me emociona", ha reconocido Moreno, quien apunta que "lo que quiero es que puedan salir de ahí y que el máximo número posible de ciudadanos puedan encontrar un futuro mejor del que se van a encontrar en Afganistán".