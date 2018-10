Moreno (PP-A) ve una "nueva agresión" la licitación de obras del metro al Civil: "Si soy presidente la paralizaré"

Publicado 24/10/2018 13:39:46 CET

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que si es presidente tras las elecciones del 2 de diciembre paralizará la licitación de las obras del tramo del metro de Málaga al Hospital Civil, aprobado este miércoles por el Gobierno autonómico.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha sacado a licitación las obras de prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil y Materno Infantil, con un presupuesto base de 41.428.872,02 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Moreno ha calificado esta licitación como "una nueva agresión a Málaga". "Me parece muy grave, una demostración más de la soberbia en la que está instalado el Gobierno socialista y la propia Susana Díaz. Una vez más le imponen a la ciudad y la provincia un modelo en transporte urbano", ha rechazado, criticando que se haga "oídos sordos" a la petición del Ayuntamiento de la capital y a la ciudadanía.

"Málaga tiene derecho a tener un metro, no un tranvía; es lo que quiere la mayoría de los malagueños", ha sostenido, añadiendo que si es presidente paralizará esta licitación y el metro en este tramo se hará "de manera soterrada".

"Un perro es un perro, un gato es un gato, un barco es un barco y un metro es un metro, no un tranvía", ha dicho Moreno a los periodistas en el municipio malagueño de Benalmádena, donde ha insistido en que la Junta "deje de maltratar a Málaga".

Previamente, en su intervención en Málaga en los Encuentros del diario ABC, el líder del PP andaluz, acompañado, entre otros, por el presidente provincial de la formación, Elías Bendodo, y el alcalde, Francisco de la Torre, se ha comprometido a "cerrar dos de las heridas de la capital: el metro y el río Guadalmedina".

Moreno se ha preguntado qué ha hecho la Junta de Andalucía por Málaga en la última legislatura y qué gran proyecto ha empezado o culminado: "Ninguna", considerando que han sido "tres años y medio perdidos".

Así se ha referido a las que a su juicio son "prioridades" para la provincia, como la finalización de las obras del metro, "que se supone que iban a concluir el 11 de noviembre de 2011 y que aún siguen abiertas en canal"; la integración urbana del cauce del río Guadalmedina desde Ciudad Jardín hasta su desembocadura o el tercer hospital.

"Málaga necesita mucho más, necesita salir del atasco y el caos en el que le ha metido el Gobierno andaluz", ha subrayado. Al respecto, ha advertido de que Málaga será la ciudad española que más crezca, después de Madrid, en los próximos años, con un aumento de hasta 120.000 habitantes de cara a 2030.

Ese crecimiento, ha añadido, debe ir acompañado "de la mejora y la ampliación de infraestructuras tales como el tercer hospital". También se ha comprometido a impulsar un plan de limpieza de los cauces de ríos y arroyos que sirva para paliar los efectos de los temporales y las lluvias torrenciales; o la puesta en marcha de la Ciudad Aeroportuaria, una iniciativa "paralizada de forma caprichosa por parte de la Junta".

El presidente del PP andaluz también se ha comprometido a llevar a cabo la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella y a dar una "solución definitiva a los problemas" de regadíos de la Axarquía, donde se encuentran los principales productores de mango y aguacate de toda Europa.

ACOSOL

Por otro lado, cuestionado por la sospecha de que el canon del agua cobrado por la empresa Acosol de Marbella (Málaga) sirviera para pagar una campaña del PSOE, tras hallarse un "desfase de 31 millones entre lo recaudado y las obras no terminadas en el mandato del exalcalde José Bernal", que fue previamente consejero delegado de esta compañía, Moreno ha manifestado que le "suena mucho a los ERE, a utilizar dinero desviado para clientelismo político".

Así, ha pedido explicaciones al PSOE marbellí, al PSOE de Málaga y a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, "la reina de la regeneración ética y democrática", pero también, ha dicho "sobre el presidente de la Diputación de Huelva o el alcalde de Granada".

"Basta ya de golpes de pecho y de no dar ni una explicación de los casos de tu propio partido", ha espetado el líder del PP andaluz, quien se ha comprometido a derogar el canon del agua "para no pagar otro impuesto más que ha recaudado 700 millones de euros de 2011 a 2018". "No sabemos dónde está ese dinero y nunca hemos encontrado respuesta", ha finalizado.