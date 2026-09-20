Morillas (Con Málaga) exige un Plan de Movilidad Laboral Municipal para reducir la carga económica de los trabajadores

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha precisado que esta semana se celebra la Semana de la Movilidad criticando que "Málaga la afronta sin disponer de un Plan de Movilidad Laboral". La edil de Con Málaga ha exigido en la mañana de este domingo 20 "la puesta en marcha de un Plan de Movilidad Laboral Municipal que fortalezca la red de transporte público y que permita reducir la carga económica que los trabajadores desembolsan diariamente para desplazarse a su centro de trabajo".

Según ha concretado la formación en una nota, Morillas ha subrayado que "ir a trabajar cuesta dinero y cuesta tiempo. Los trabajadores dedican el quince por ciento de su salario a los desplazamientos laborales, y esto, teniendo en cuenta que el 82 por ciento del empleo de la provincia se genera en la capital y en los municipios de la Costa del Sol, implica que hay miles de trabajadores que están afectados".

"La situación, además, es especialmente grave debido a la expulsión de malagueños de su ciudad por no poder asumir el coste prohibitivo de la vivienda. Para un trabajador que ha sido desplazado a Marbella o Antequera, el coste puede ascender a 650 euros al mes o a 200 si lo hace desde Torremolinos, datos facilitados por un informe reciente de las Comisiones Obreras", ha agregado.

Asimismo, Morillas ha criticado que "la puesta en marcha, además, de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga, sin haber puesto en marcha los aparcamientos disuasorios, sin disponer de una red de transporte público en la ciudad metropolitano y provincial que sea una alternativa real al uso del vehículo privado, ha generado una situación que es absolutamente insostenible para miles de trabajadores y trabajadoras expulsados de nuestra ciudad".

En este sentido, Morillas ha incidido en que "el Ayuntamiento sigue sin aclarar cómo va a ejecutar la sentencia relativa a la Zona de Bajas Emisiones. Nosotras lo hemos dicho por activa y por pasiva, encontrando el rechazo por parte del equipo de gobierno del Partido Popular".

"Es necesario suspender la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones hasta que no se pongan en marcha las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios que fueron comprometidas por el equipo de Gobierno y que, hasta ahora, no han puesto en marcha ni una sola plaza de esos aparcamientos disuasorios", ha añadido.

Asimismo, Morillas ha apostillado que "las familias trabajadoras no pueden estirar más el salario, unos precios prohibitivos en materia de vivienda, una cesta de la compra que no para de subir y unos gastos por desplazamientos laborales que, en un contexto de subida del precio del gasoil, se vuelven insostenibles".

"Por eso exigimos la puesta en marcha de un Plan de Movilidad Laboral Municipal que suspenda temporalmente la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones, supeditando su aplicación a la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en todos los accesos de la ciudad, conectados con transporte público que permitan consolidar este medio como alternativa real al vehículo privado y un plan de inversiones calendarizado por parte de todas las instituciones que tienen competencia directa en la materia", ha reiterado.

Por último, Morillas ha puesto en el foco la necesidad de "mejorar el transporte urbano, pero también el transporte metropolitano y provincial para que tenga un horario y una frecuencia adecuada. Por esto es necesario intervenir en el Consorcio de Transporte Metropolitano de la Junta de Andalucía y también ampliar la red de Metro Málaga y la red de Cercanías", y que "mientras se mejora la red de transporte público, se ponga en marcha un Bono Municipal de Ayuda Económica al Transporte que permita mitigar el enorme coste que asumen diariamente los trabajadores".