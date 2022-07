Mosma trae esta semana a Málaga la música de 'Top Gun', 'Hairspray' y 'Cobra Kai'

Marc Shaiman, recibirá el Premio Mosma Maestro 2022

La séptima edición de Movie Score Málaga (Mosma), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura (Festival de Málaga), trae del 7 al 10 de julio cuatro grandes conciertos dedicados a la música audiovisual, encuentros y mesas redondas con los compositores de las exitosas 'Top Gun', 'Hairspray' y 'Cobra Kai'.

Aunque estos conciertos están programados de jueves a domingo, Mosma 2022 tendrá un aperitivo este miércoles con la proyección del documental de Giuseppe Tornatore Ennio, a las 19.30 horas. Una cinta imprescindible del colaborador de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Ennio Morricone, autor de la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión.

La música en directo comenzará a sonar el jueves 7 de julio en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina con un concierto de Marc Shaiman, maestro de la música del cine y del musical, interpretada por él mismo al piano. Una primera velada íntima en la que oiremos grandes éxitos, incluyendo hits de 'Hairspray', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Algo para recordar' y 'Smash', entre otros. La cita será a las 19.30 horas con un precio único de 15 euros.

Le acompañarán las voces de Lorena Calero (protagonista de títulos del teatro musical como Jesucristo Superstar, Jekyll & Hyde, Spamalot, Los miserables, Queen o Company), Albert Bolea (ha participado en espectáculos como Broadway, Acapella, Nit de musicals, Rent, Unum o Fragments, de Sharon Lavi y ha puesto voz cantada y hablada a distintos personajes de series de televisión) y María Adamuz (ha participado en musicales como We will rock you, Grease, El rey de bodas, La bella y la bestia, Forever Young, The Hole 2 y Company).

El viernes 8 comenzará la jornada en el Salón Rossini del Teatro Cervantes --a las 11.00 horas y con acceso libre hasta completar el aforo-- con una mesa redonda para rendir homenaje a Vangelis, uno de los más grandes y revolucionarios compositores de música para cine, que falleció el pasado 17 de mayo. Fue el responsable de grandes bandas sonoras de culto como las de 'Blade Runner' (1982), '1492: la conquista del paraíso' (1992) o 'Carros de fuego' (1981), por la que recibió el Oscar de la Academia de Hollywood.

Después de esta mesa redonda, también en el Salón Rossini, a asl 12.30 horas, volverán los encuentros con compositores, una seña de identidad de Mosma. En este caso, se hará un recorrido por la vida, carrera y personalidad de Harold Faltermeyer, terminando con una firma de discos enfocada a los coleccionistas de bandas sonoras.

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el primero de los grandes conciertos en el Teatro Cervantes: Cobra Kai sinfónico. 'Cobra Kai' es una de las series más vistas y uno de los éxitos más arrolladores de la televisión actual. Sus compositores Zach Robinson y Leo Birenberg vuelven a Málaga acompañados de la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de Cámara de Granada y bajo la dirección de Isabel Rubio. Además, se contará con las voces de Noelia Franco (cantante y artista polifacética que saltó a la fama por su participación en 2018 en Operación Triunfo) y el cantante, guitarrista y compositor Luis Regidor. Este concierto tiene un precio único de 20 euros.

La jornada del sábado 9 la abre el encuentro con Leo Birenberg y Zach Robinson; una cita que tendrá lugar a las 10.30 horas en el salón Rossini, con entrada libre hasta completar el aforo. A las 12.00 horas, también en el Rossini con entrada libre hasta completar el aforo, se hará la presentación en primicia, con su autor Sergio Hardasmal, del único libro editado en el mundo centrado en la obra de Marc Shaiman. Tras ello, a las 12.30 horas, será el encuentro con Shaiman.

Ya a las 20.00 horas el festival regresa al Teatro Cervantes para el concierto dedicado a Harold Faltermeyer, compositor de bandas sonoras de 'Súper detective', 'Tango y Cash', 'Perseguido', 'Fletch' o la mítica 'Top Gu'n, en cuya reciente secuela también ha participado.

Se trata del primer concierto que se hace en el mundo centrado en su obra. Para la ocasión, los hermanos Ferrando han trabajado en un recorrido pormenorizado por sus grandes piezas, incluidas canciones, más destacadas. Correrá a cargo de la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra dirigida por Joan Martorell, con la participación especial de Leo Birenberg, Zach Robinson, Luc Suarez y los hermanos Ferrando y las voces de Noelia Franco, Luis Regidor y la soprano lírica malagueña Alba Chantar. La cita tiene un precio único de 20 euros.

El concierto Mosma Maestros será la gran clausura de esta edición en el Teatro Cervantes, a las 20.00 horas, en una velada dedicada a la música de Marc Shaiman, que recibirá el Premio Mosma Maestro 2022. Las entradas para este concierto tendrán un precio único de 20 euros.

La Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich, el Coro Gospel It y The Mosma Broadway Band, y las voces de Lorena Calero, Albert Bolea y María Adamuz, interpretarán canciones e impresionantes temas orquestales de sus bandas sonoras y musicales más conocidos y queridos: 'El presidente y Miss Wade', 'Misery', 'La familia Adams', 'Patch Adams', 'Sister Act', 'Hairspray' o 'El regreso de Mary Poppins', entre otros grandes éxitos.

Las entradas para los cuatro conciertos están a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes o a través de internet en la página web de Uniticket. Por la compra de todos los conciertos, se aplicará un descuento del 15% en el precio de las entradas.