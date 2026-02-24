MOW 2026, el mayor evento europeo de movilidad sostenible llega a Málaga con más de 6.000 congresistas

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso Membrives; y la concejala delegada de movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández. - MOW

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector de la movilidad vivirá en esta década una transformación sin precedentes, impulsada por dos vectores clave, las nuevas fuentes de energía y la tecnología. La tercera edición de eMobility Expo World Congress - MOW 2026, el mayor evento profesional de Europa para la industria de la movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada y segura, reunirá los días 10 y 11 de marzo en Málaga a los principales actores del sector para analizar las últimas tendencias, retos y soluciones tecnológicas que están impulsando la nueva movilidad.

El acto de presentación que ha tenido lugar este viernes en Málaga, con la presencia del consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso Membrives; y la concejala delegada de movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández

Bernal ha destacado que el destino Andalucía se ha consolidado como el gran punto de encuentro de los retos de la movilidad sostenible internacional al acoger el eMobility Expo World Congress - MOW 2026 en la ciudad de Málaga. El consejero ha explicado que este tipo de eventos genera un impacto que va más allá de las cifras inmediatas, con un retorno económico directo en sectores como la hostelería, la restauración o los servicios profesionales.

En este sentido, ha subrayado que la movilidad sostenible "conecta con el turismo, la industria logística, el desarrollo urbano y la calidad de vida en nuestras ciudades. El MOW refuerza ese ecosistema. Nos sitúa en el circuito internacional de los grandes foros tecnológicos. Nos permite mostrar nuestras capacidades y, al mismo tiempo, aprender de los mejores".

Por su parte, el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso Membrives, ha señalado la relevancia que supone para Andalucía albergar uno de los grandes debates europeos sobre la movilidad y su futuro, en el que la comunidad andaluza está presente a través de la Alianza Europea de Regiones con Automoción. Además, ha incidido en que "Andalucía, que tiene en marcha instrumentos de apoyo a la cadena de valor de la industria de la automoción, está realizando además una importante apuesta por nuevos vectores energéticos como los biocombustibles o el hidrógeno renovable".

Asimismo, la concejala delegada de movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha asegurado que "es un reto para la ciudad acoger este evento y coger el testigo de Valencia, ya que eMobility Expo World Congress es todo un referente en Europa en el ámbito de las soluciones centradas en la movilidad sostenible, eléctrica y conectada". Además, ha añadido que "Málaga estará a la altura ya que el Ayuntamiento trabaja en este sentido desde hace años impulsando proyectos e iniciativas que priorizan el uso del transporte público y de los medios de transporte sostenibles".

La ciudad de Málaga se está posicionando como un 'hub' tecnológico y logístico del sur de Europa, convirtiéndose en el enclave idóneo para presentar las innovaciones más disruptivas en el ámbito de la movilidad.

Así, eMobility Expo - MOW 2026 congregará a más de 6.000 profesionales para descubrir, de la mano de más de 200 firmas expositoras, las soluciones tecnológicas y sostenibles más avanzadas en áreas clave como la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la conectividad y la digitalización, factores que serán fundamentales para avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible y eficiente.

Entre las más de 400 innovaciones que se presentarán, destacan desde pruebas de conducción autónoma, hasta camiones, y barcos de hidrógeno, proyectos de hidrolineras portuarias, drones que ya han hecho vuelos reales para el transporte de mercancías y de personas, abriendo una nueva vía de movilidad aérea no muy lejana y, además, el único prototipo a nivel mundial de una moto con pila de hidrogeno.

Asimismo, el congreso contará con la visión de más de 375 expertos y líderes internacionales como Eduardo Carrillo de Albornoz (Boeing), Daniel Velazco-Bedoya (Cabify), Roberto Miguel Nieto (Horse), Pierre-Yves Sachet (Moeve), Isabel García (FreeNow), Eduardo Blanco (Santana Cars), Florent Bannwarth (BlaBlaCar), María Luisa Melo (DHL), José antonio Marcos (Talgo), Rosa Nordfeldt (AirEuropa), Julie-Marie Urban (Seur), Jorge Amador (ESA-Agencia Espacial Europea), Santiago Lopezbarrena (Vueling), y Guillaume Dahan (Ouigo), entre muchos otros.

MOVILIDAD COMO EJE DE COHESIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

La movilidad es un elemento esencial para garantizar la cohesión territorial, el acceso equitativo a servicios y la competitividad de las regiones. Es por ello por lo que la integración del transporte y de los servicios de movilidad supone un eje clave dentro de la estrategia de los gobiernos regionales.

En este sentido, eMobility Expo World Congress - MOW 2026 acogerá el 'Foro de Regiones eMobility', para cuya inauguración se prevé la asistencia de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.

El foro abordará los retos de movilidad de diferentes regiones españolas, así como el papel de los gobiernos en la integración de la movilidad dentro de la planificación territorial y el desarrollo económico.

Así, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, el consejero de Infraestructuras y Transporte de Extremadura, Manuel Martín Castizo, y el viceconsejero de Fomento de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, compartirán cómo las políticas de transporte, energía e infraestructuras pueden alinearse para impulsar la competitividad regional, atraer inversión y mejorar la cohesión social.

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad de Canarias, María Fernández, analizarán los principales retos y oportunidades que afrontan las comunidades autónomas en el diseño de políticas de movilidad integradas, sostenibles y adaptadas a la diversidad territorial.

Se abordarán cuestiones como la conectividad entre áreas urbanas y rurales, la planificación de infraestructuras, la transición energética y el papel de la movilidad en la lucha contra la despoblación.