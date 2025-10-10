El MPM recibe al elenco de la obra 'El barbero de Picasso' con motivo de su llegada al Teatro del Soho de Málaga

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha recibido al elenco completo de la obra 'El barbero de Picasso', que se representa hasta el 11 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank.

Los actores Antonio Molero (Eugenio Arias), Pepe Viyuela (Pablo Picasso), Mar Calvo (Jacqueline Roque) y José Ramón Iglesias (Valdés) y otros miembros del equipo, han sido recepcionados por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga.

A continuación, han disfrutado de una visita guiada por las salas del museo, en una acción que refuerza los lazos entre dos instituciones culturales de referencia en la ciudad, han indicado desde el MPM en un comunicado.

La obra, escrita por Borja Ortiz de Gondra y dirigida por Chiqui Carabante, es una comedia agridulce toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias, dos exiliados republicanos que se conocieron en Vallauris (Francia) en los años 50.

A través de sus animadas discusiones sobre toros, política y arte, la barbería se convierte en un espacio lleno de pasiones, humor y nostalgia por una España perdida que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado.

El director ha apuntado que "una España que solo existe cuando el barbero y el pintor discuten sobre ella. La barbería se convierte en un mundo lleno de pasiones y contradicciones que solo existe entre esas tijeras y brochas".

Este puente de octubre, los apasionados de Picasso y su obra tienen, por lo tanto, una oportunidad única de disfrutar del artista en la ciudad, tanto en las tablas del teatro como en las salas de arte. El Museo Picasso Málaga permanece abierto todos los días de 10.00 a 19.00 horas, también durante el domingo 12 de octubre, festivo nacional, ofreciendo una experiencia cultural completa en el corazón de Málaga.