Mucac La Coracha Málaga inaugura la exposición 'Mediterráneo: continente sin tierra' con 20 artistas y casi 100 obras

Exposición 'Mediterráneo: continente sin tierra', en el Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. - MUCAC MÁLAGA

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Mucac), ha inaugurado este viernes en su sede La Coracha, la exposición 'Mediterráneo: continente sin tierra', una muestra que reúne casi un centenar de obras procedentes de 20 artistas que reflexionan sobre las conexiones y tensiones que atraviesan esta región.

La muestra reúne cerca de un centenar de obras de pintura, escultura, fotografía, collage, textil, videoarte, instalación y arte sonoro, en un mapa cultural plural que incluye territorios como Grecia, Italia, Egipto, Siria, Túnez, Marruecos, Croacia y Bosnia y Herzegovina, entre otros.

'Mediterráneo: continente sin tierra' tiene la particularidad de estar comisariada por todos los artistas que la componen, con la coordinación de Marisa Maza y Moira Zoitl, quienes, junto a Juan Carlos Robles, desarrollan en el Mucac Málaga la primera etapa de un proyecto de investigación artística a largo plazo, en colaboración con el grupo de trabajo Communicare de nGbK Berlín.

Las obras abordan cuestiones que conectan los cuerpos y los paisajes con los procesos ecológicos, las tecnologías y los contextos políticos.

Asimismo, el recorrido expositivo se articula en torno a cinco elementos clásicos --tierra, agua, aire, fuego y éter--, concebidos como formas de aproximación a la materialidad, la fluidez, la percepción corporal, la transformación y la conexión entre diferentes realidades.

"Más allá de la presentación de las obras, el proyecto plantea el museo como un espacio de diálogo, cooperación internacional y producción de conocimiento artístico, con el objetivo de impulsar nuevas formas de colaboración entre territorios", ha afirmado el Museo.

La muestra reúne diez de artistas españoles y diez de creadores procedentes de distintos territorios del Mediterráneo, en concreto: Carlos Aires, Heba Y. Amin, Forensic Architecture, Pablo Genovés, Robert Gschwanter, Spiros Hadjidjanos y Nezaket Ikici.

También participan Seif Kousmate, Damian Le Bas, Mar Martín, Marisa Maza, Sonia Navarro, Valentina Piredda-Sardinia, Esther Pizarro, Florencia Rojas, Juan Carlos Robles, Adnan & Nina Softic, Huda Takriti, Guillermo Pérez Villalta, así como Moira Zoitl.

La exposición, que se enmarca dentro de dos de las tres líneas de actuación del plan museológico del Mucac, estará abierta al público hasta el próximo 7 de marzo con entrada grautita.