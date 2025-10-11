Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado en la N-340 a su paso por la costa de Vélez-Málaga

El accidente que se ha cobrado la vida de un ciclista de 35 años ha ocurrido en torno a las 2.30 horas de la madrugada de este sábado en el kilómetro 266 de la N-340 en la costa de Vélez-Málaga. - 112

Otra persona ha precisado además asistencia sanitaria

MÁLAGA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido y otra persona ha resultado herida tras un atropello ocurrido en la madrugada de este sábado en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el sistema Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 ha atendido, a las 02.30 horas, dos llamadas de socorro que alertaban de un ciclista herido gravemente tras ser atropellado por un turismo en la N-340, a la altura del kilómetro 266 en sentido Torre del Mar.

También indicaban que otra persona había resultado herida en el siniestro. Desde la sala coordinadora se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios han confirmado la muerte del ciclista, de 35 años, cuando estaba siendo trasladado al hospital. Además, un varón de 20 años, ha resultado herido en el accidente y ha sido evacuado al hospital de la Axarquía.