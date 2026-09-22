Muere un hombre de 78 años que resultó herido en el incendio de Benahavís (Málaga)

Medios aéreos en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga). Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 78 años que resultó herido en el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en el paraje de la Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press, el hombre presentaba quemaduras externas en entre el 30 y el 35% de la superficie corporal. Tras ser evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga, fue trasladado posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente ha fallecido.

En el incendio se produjeron además otros tres heridos. Un bombero del Infoca sufrió una fractura de muñeca tras una caída y fue atendido por los servicios sanitarios. Asimismo, dos particulares fueron atendidos por inhalación de humo, uno de ellos por una afección leve y dado de alta en el mismo lugar.

El incendio, que quedó extinguido el pasado lunes, obligó también al desalojo de unas 50 personas de la urbanización Montemayor como medida preventiva.