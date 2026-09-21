Infoca da por extinguido el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en Benahavís (Málaga)

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. Imagen de archivo. - EMA INFOCA - Archivo

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado el pasado 13 de septiembre en el paraje Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga).

En un mensaje difundido por el Infoca en sus redes sociales y consultado por Europa Press, el organismo ha informado de que el fuego, que fue estabilizado el pasado miércoles y quedó controlado el jueves a las 19,00 horas, ha sido finalmente extinguido.

En las labores de extinción han llegado a participar cuatro grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, dos técnicos de operaciones y un encargado de emergencias, además de dos autobombas y tres medios aéreos: dos helicópteros ligeros y uno semipesado.