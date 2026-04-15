Muere en Málaga un hombre y herido un menor tras caer su coche por un desnivel

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y un menor ha resultado herido al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaban en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 recibió un aviso pocos minutos después de las 20,00 horas del martes en el que se pedía ayuda porque un coche se había salido de la calzada en una vía cercana al embalse del Tomillar y había caído por un desnivel. El ciudadano que alertó indicaba que en el interior del vehículo había un hombre atrapado, además de un menor herido.

Así, la sala coordinadora activó de inmediato a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Policía Nacional y a Policía Local.

Por parte de los bomberos, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, se desplazaron dotaciones de los parques de Churriana y de Teatinos con dos vehículos autobombas, dos vehículos de rescate y dos vehículos ligeros.

Los servicios sanitarios en el lugar confirmaron al 112 el fallecimiento de un hombre de 42 años y el traslado de un menor de 12 al Hospital Materno Infantil de la capital.