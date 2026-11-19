Una ambulancia en una imagen de archivo. - 112

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) - Una persona ha fallecido este jueves tras ser atropellada por un camión en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 ha recibido el aviso del suceso sobre las 11,25 horas, en ese momento, un ciudadano ha alertado de un camión que había atropellado a una persona en el recinto del Hospital Materno Infantil de la capital.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Por último, fuentes sanitarias han indicado al 112 que no se ha podido hacer nada por salvar la vida de esta persona, de la que no se conocen más datos.