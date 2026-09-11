Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en la A-7053 en Mijas (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años de edad ha muerto en una colisión frontal entre dos vehículos registrada a última hora de este jueves 10 de septiembre en el municipio malagueño de Mijas en la que también han resultado heridas otras tres personas, entre ellas un menor de dos años de edad.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente de tráfico se registró en la A-7053 sobre las 22.12 horas cuando impactaron frontalmente dos vehículos en el kilómetro 7 en dirección a Alhaurín el Grande.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los servicios sanitarios han certificado la muerte de un hombre de 54 años en el siniestro y han evacuado a un menor de dos años, un hombre de 65 y una mujer de 26 al Hospital Costa del Sol.