La muestra 'Imaginary Cities' explora paisajes urbanos a través de la arquitectura, la IA y el arte generativo

Presentación de la muestra 'Imaginary Cities' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, junto a la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), ha presentado la exposición 'Imaginary Cities', una muestra realizada por el artista visual malagueño Pablo Dawid y comisariada por Pablo Alonso Herráiz. La exposición reúne 79 piezas que combinan técnicas digitales, pinturas, dibujos y maquetas y que explora nuevos paisajes urbanos a través de la arquitectura, la inteligencia artificial (IA) y el arte generativo.

La exposición puede visitarse en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, en plaza de la Constitución, 7; desde este jueves hasta el 26 de septiembre de lunes a viernes en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas; y los sábados, de 11,00 a 14,00 horas.

El vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, ha presentado este jueves la exposición junto al presidente de la SEAP, José María Ruiz Povedano, al autor de esta instalación artística y al comisario de la muestra.

López Mestanza ha destacado el apoyo de la institución provincial a este proyecto, que amplía la oferta cultural vinculada a la creación contemporánea y contribuye a la reflexión sobre los espacios urbanos.

'Imaginary Cities', integrada por 55 piezas de arte generativo, que representan ciudades ideales, 21 pinturas y dibujos y tres maquetas arquitectónicas; plantea una adaptación libre de 'Las ciudades invisibles', de Italo Calvino, tomando como eje de investigación y creación la ciudad y su desarrollo.

El proyecto propone una mirada contemporánea sobre la relación entre inteligencia artificial y creación artística, así como sobre la arquitectura, la memoria urbana y las posibilidades de imaginar nuevas formas de habitar.

Por su lado, Ruiz Povedano ha destacado la prolífica colaboración entre la Diputación de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País durante los últimos 12 años, que permite la realización de actividades culturales tan relevantes como esta exposición.

FORO SOBRE PATRIMONIO

Fruto de esa colaboración ha surgido el foro 'Diálogos sobre Málaga, ciudad histórica y patrimonial', que se celebrará del 31 de agosto al 24 de septiembre en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, con sesiones a las 19,00 horas.

El lunes 31 de agosto, la directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Aurora Villalobos Gómez, arrancará el ciclo con 'Patrimonio arqueológico y ciudad contemporánea. Hacer que dure y dejarle espacio'.

El jueves 3 de septiembre, la jefa del Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, Aurora Zafra, y el arqueólogo Alejandro Pérez Malumbres-Landa abordarán las actuaciones de conservación y arqueología en el patrimonio histórico de Málaga.

El 10 de septiembre intervendrán los arqueólogos del Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo Alberto Cumpián Rodríguez y Pedro Sánchez Bandera con una ponencia sobre la secuencia histórica recuperada en el subsuelo del Museo Carmen Thyssen Málaga.

El 17 de septiembre, la arqueóloga del Taller de Investigaciones Arqueológicas SL Ana Arancibia hablará del futuro proyecto museístico del Centro Expositivo del Metro de Málaga; y el 24 de septiembre la historiadora del Arte y gestora cultural Mónica López Soler abordará la ponencia 'Málaga y sus ciudades invisibles. Patrimonio e identidad'.