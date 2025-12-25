El Museo de Arte de la Diputación de Málaga (MAD) en Antequera supera las 7.100 visitas hasta noviembre de 2025

Archivo - Museo de Arte de la Diputación, MAD, de Antequera - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte de la Diputación de Málaga (MAD) ubicado en la ciudad de Antequera ha alcanzado las 7.156 visitas hasta el pasado mes de noviembre con una media visual de 650 visitas, y marzo como mes destacado, cuando el número de visitas alcanzó las 906.

Cabe destacar que durante todos estos meses, las salas del MAD de Antequera han expuesto de forma prorrogada, y de hecho siguen exponiendo, la muestra 'Siglo XX. Artistas malagueños en el patrimonio de la Diputación', que como su propio nombre indica, alberga trabajos que forman parte del patrimonio de la institución provincial malagueña.

Se trata de obras de Joaquín Martínez de la Vega, Enrique Simonet, Enrique Jaraba, Pedro Sáenz, Félix Revello de Toro, Joaquín Capulino Jáuregui, Virgilio Galán, José Guevara, Antonio Cañete Sánchez, Stefan Von Reiswitz, Pablo Ruiz Picasso, Gabriel Alberca, Francisco Hernández, Francisco Palma Burgos, Bernardo Pérez, Francisco Torres Mata, Manuel Blasco, Francisco Moreno, Mari Pepa Estrada, Evaristo Guerra, Cristóbal Toral, José María Palma Burgos, Alfonso de la Torre, Pepa Caballero, Francisco Peinado, Enrique Brinkmann, José Bornoy, Dámaso Ruano, Antonio Hidalgo Serralvo y Celia Berrocal.

'Siglo XX. Artistas malagueños en el patrimonio de la Diputación' también alberga obras de Víctor Puyuelo, Manuel Barbadillo, Lorenzo Saval, Francisco Aguilar, José Ignacio Díaz Pardo, Pilar García Millán, Sebastián Camps, José Díaz Oliva, Eugenio Chicano, Juan Carlos Blanca, María Victoria Atencia, Chema Lumbreras, Carlos Durán, Pedro Somera Abad, Sebastián Navas, Joaquín de Molina, Julia Gross, Francisco Jurado, Suso de Marcos, Rafael Carmona, Gabriel Padilla, Enrique Queipo, Fernando de la Rosa, Francisco Santana, Manolo Morales, Rafael González Alvarado, Jorge Lindell, José A. Diazdel, Rafael Bejarano Pérez, Pablo Alonso Herráiz, Diego Santos, Mari Carmen Corcelles, Fermín Durante, Rafael Pérez Estrada, Juan Fernández Béjar, Antonio Suárez Chamorro, Manuel Cabello, Plácido Romero, Ernst Kraft y Carlos Brotons.

CONCHI QUESADA, 'GRATIA PLENA'

La última exposición temporal en el MAD de Antequera aún se puede visitar también en este espacio cultural, toda vez que permanecerá expuesta hasta el 26 de enero. Se trata de las pinturas de Conchi Quesada recogidas bajo el nombre de 'Gratia plena', que se vienen exhibiendo desde el 4 de noviembre.

La muestra reúne obras, religiosas en su mayoría, realizadas en los últimos 25 años de trayectoria pictórica de la creadora. El óleo 'Nuestro Padre Jesús del Cautivo', fechado en 2001, inicia el discurso expositivo que también cuenta con obras de la iconografía de la Semana Santa malagueña como 'Nuestro Padre Jesús El Rico y María Santísima del Amor', 'María Santísima de los Dolores Coronada' y el 'Santísimo Cristo de la Expiración', 'María Santísima del Gran Pedrón', de la cofradía del Prendimiento, 'Nuestra Señora del Gran Poder', 'Nuestro Padre Jesús de la Misericordia', 'María Santísima del Rocío Coronada' y el 'Santísimo Cristo de la Sangre', por citar algunas piezas.

El público también puede disfrutar de varias copias realizadas con maestría de obras tan destacadas como 'El dios Marte' de Velázquez, 'El perro semihundido' de Goya o la 'Anunciación' de Fra Angelico, además de piezas como la 'Virgen del Carmen', antigua Titular de Submarinistas. Se trata de una escultura en piedar caliza adquirida por la Comandancia de Marina de Málaga en 1981 y que la autora intervino en 2024 en cabezas y manos.

Conchi Quesada nació en la localidad granadina de Zafarraya en 1957 y se desplazó con su familia a Málaga en 1972. Siempre mostró especial atracción por la pintura, y en especial hacia las obras donde la precisión del dibujo traspasaba la barrera de la bidimensionalidad. Desde temprana edad se fijara en los grandes maestros de la pintura figurativa. En el Museo del Prado, mientras desarrollaba su trabajo como copista, mantuvo el contacto directo con las principales obras de Velázquez, uno de sus principales referentes.

En 2014 fue nombrada copista de la primera pinacoteca nacional, siendo la única artista de Andalucía que lleva a cabo esta labor. Es notoria su habilidad técnica en estos procesos de copiado, desdeñando bocetos preparatorios. Mirar y pintar, esa es la dualidad de Quesada cuando abordalas creaciones de los grandes maestros. Además, ha intervenido en diversos trabajos de restauración. Entre su fecunda producción artística, destaca su presencia en exposiciones de carácter tanto individual como colectivo.

DOS EXITOSAS MUESTRAS TEMPORALES

En cuanto a las muestras temporales pasadas, cabe recordar que etre el 4 de marzo y el 25 de mayo, el MAD ha acogido con éxito la exposición 'Vivir, crear, viajar' del pintor antequerano David Sancho, con un total de 56 obras. El título de la muestra es un resumen de las principales coordenadas de su pintura, la mayoría acrílicos sobre lienzo y, en menor medida, collages, caracterizados por un singular estilo a caballo entre la abstracción y la figuración.

La exposición albergó una serie inspirada por Antequera, su tierra natal, y con una perspectiva desde La Moraleda, con una vista del patio de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, de la que es académico; otra inspirada en la India con obras creadas tras un viaje que el artista describe como "iniciático"; y otra con 20 piezas inspiradas en Marruecos.

La otra exposición temporal que ha acogido el MAD este año ha sido 'Flamenco código abierto y Sentimientos', una muestra que reunía en el mismo espacio fotografáis de Javier Caró y esculturas de David Vaamonde. Estuvo abierta al público en verano, entre el 3 de junio y el 24 de agosto.

Así, por un lado, en 'Flamenco código abierto', Caró pretendía con sus instantáneas mostrar cómo la estética artística y el lenguaje de nuestro arte más universal se reflejan, con distintos elementos conceptuales y claves culturales, en la creación contemporánea, convirtiéndose en el protagonista de un hecho multidisciplinar en el que confluyen todos los lenguajes hasta fundirse en uno solo: el de la cultura andaluza.

Por otro lado, David Vaamonde, en 'Sentiemientos', se fijaba en el hecho de que el flamenco es arte. Y por tener tal condición, su esencia traspasa en no pocas ocasiones la frontera material del escenario para mostrarse a través de las más diversas expresiones culturales. Esa esencia se materializa en 17 esculturas de aluminio, bronce y granito negro, materiales que dan rienda suelta a una emotividad jonda caracterizada por su elegancia, sutileza y sobriedad.