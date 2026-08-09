Archivo - Auburn 851 Speedster - MUSEO DEL AUTOMÓVIL Y LA MODA DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga invita a conocer cinco automóviles que revolucionaron el diseño y que se pueden ver en la sala Coches de Diseño.

Hubo un tiempo en el que diseñar un automóvil significaba mucho más que hacerlo más rápido o más potente. Durante buena parte del siglo XX, algunos fabricantes se atrevieron a desafiar las normas establecidas y transformaron el coche en un auténtico objeto de diseño. Sus propuestas cambiaron la forma de entender la estética, incorporaron soluciones técnicas nunca vistas y demostraron que la innovación también podía entrar por los ojos.

Así, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga conserva algunos de esos grandes iconos. Reunidos en la sala Coches de Diseño, estos vehículos muestran cómo la creatividad fue capaz de impulsar algunas de las mayores revoluciones de la historia del automóvil.

Entre estos vehículos están el Cord 812, Tatra T87, Auburn 851 Speedster, Kaiser Darrin y Citroën DS, según han detallado desde el espacio a Europa Press.

En concreto, el Cord 812 de 1937 parecía llegado de otra época. Su frontal estilizado, la ausencia de estribos y sus inconfundibles faros escamoteables rompían con todo lo conocido hasta entonces.

A ello se sumaba la tracción delantera, una solución técnica poco habitual en la época que permitía un diseño más bajo y elegante. Su atrevida estética convirtió al Cord en uno de los automóviles más influyentes de los años treinta y en un referente para generaciones posteriores de diseñadores industriales.

Por otro lado, mientras la mayoría de fabricantes seguían apostando por carrocerías convencionales, la firma checoslovaca Tatra desarrolló un automóvil pensado para que el aire fluyera sobre su carrocería con la menor resistencia posible.

Su característica aleta dorsal, las formas redondeadas y el motor V8 situado en la parte trasera hicieron del T87 uno de los automóviles más avanzados de su tiempo. Su diseño influyó en la evolución de la aerodinámica aplicada al automóvil y lo convirtió en una de las piezas más singulares del siglo XX.

En el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga también se puede ver el Auburn 851 Speedster. Diseñado por Gordon Buehrig, uno de los grandes nombres del diseño automovilístico estadounidense, este vehículo supo combinar deportividad y sofisticación en una silueta que continúa siendo una referencia casi un siglo después.

Su largo capó, las líneas fluidas y la armonía de sus proporciones representan la época dorada del diseño norteamericano, cuando los automóviles comenzaron a convertirse también en símbolos de estilo.

También el Kaiser Darrin (1954). Su rasgo más llamativo eran sus originales puertas deslizantes, que desaparecían dentro de las aletas delanteras, una solución tan innovadora como poco habitual incluso en la actualidad. Fabricado en una producción muy limitada, este deportivo estadounidense demostró que todavía era posible romper las reglas y experimentar con nuevas formas de entender el diseño.

Asimismo, otro de los vehículos que el Museo invita a descubrir es el Citroën DS (1962). Cuando fue presentado en el Salón del Automóvil de París "dejó al mundo sin palabras". Su silueta, completamente diferente a la de cualquier otro coche de la época, escondía además una revolución tecnológica gracias a su suspensión hidroneumática, su extraordinario confort y un planteamiento que marcaría el futuro de la automoción.

Más de sesenta años después, continúa siendo uno de los diseños industriales más admirados del siglo XX y un símbolo de la capacidad del automóvil para unir innovación, funcionalidad y belleza.

UN VIAJE POR LA HISTORIA DEL DISEÑO

Cada uno de estos vehículos representa una manera diferente de entender la innovación. Juntos forman un recorrido por algunas de las ideas que transformaron el automóvil en un icono cultural y artístico.

La sala Coches de Diseño del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga invita a descubrir estas "obras maestras desde una perspectiva distinta: no sólo como vehículos históricos, sino como ejemplos de creatividad, ingeniería y diseño que siguen inspirando a profesionales y aficionados de todo el mundo".