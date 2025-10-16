El Museo Casa Natal Picasso celebra el XXXVIII Octubre Picassiano con una programación diversa y abierta a la ciudad

Música, conferencias, actividades infantiles, libros y una nueva muestra forman parte de este evento cultural

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso se prepara para celebrar un nuevo Octubre Picassiano, que este año alcanza su XXXVIII edición y que tendrá lugar a partir del miércoles 22 de octubre. Este evento anual, que rinde homenaje a Pablo Picasso con motivo de su nacimiento en Málaga el 25 de octubre de 1881, es una cita imprescindible para acercarse a la vida y la obra del artista desde distintas perspectivas.

La programación de este año destaca por la diversidad de actividades, desde las más académicas hasta las más divulgativas, pasando por la inauguración de una nueva exposición temporal.

El 22 de octubre se abrirá al público 'Picasso: Vida con Françoise', que podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales (Plaza de la Merced, 13).

Esta muestra reúne una selección de grabados en los que la presencia de Françoise Gilot (1921-2023) se convierte en el núcleo de inspiración del artista malagueño. Reconocida tanto por su relación con Picasso como por su propia carrera como pintora, Gilot aparece en estas obras retratada a través de un lenguaje que trasciende la mera representación física.

Por otro lado, los días 24 y 25 de octubre se desarrollará en la fachada de la Casa Natal una intervención efímera. Seis pantallas de led instaladas en los balcones del edificio proyectarán una animación que combina fotografías documentales de la infancia de Picasso con imágenes que evocan la Málaga del siglo XIX.

Esta propuesta, concebida como un homenaje público y abierto a la ciudad, permitirá que la memoria del pintor se integre en el propio paisaje urbano.

EL LUTHIER DE LES LUTHIERS

Asimismo, el martes 21 y el miércoles 22 de octubre, el luthier argentino Hugo Domínguez construirá en presencia del público, en el aula taller de la Casa Natal, una guitarra inspirada en aquellas tridimensionales que Picasso realizó en la época cubista, pero con un toque diferencial que la hará aún más especial.

Hugo Domínguez (Buenos Aires, 1946) es un luthier argentino. Desde 1997, dos años después del fallecimiento de Carlos Iraldi, fue quien construyó instrumentos informales para el grupo argentino Les Luthiers. Hasta 2023 realizó para el conjunto, junto con Carlos Núñez Cortés, instrumentos, como el Nomeolbídet, la Exorcítara, la Desafinaducha y el Alambique Encantador.

La guitarra finalizada se presentará el viernes 24 en un encuentro entre Hugo Domínguez y el productor José Ignacio Zapata con un grupo de escolares en el salón de actos de la Casa Natal. La guitarra se quedará en el museo para su exposición.

Un día antes, el alumnado de Primaria del colegio Nuestra Señora de Gracia visitará el Museo Casa Natal Picasso y realizará un taller sobre un mural sonoro que se descubrirá en un acto el viernes por la mañana, que será para todos los públicos.

El mural desvelará una imagen del artista malagueño, que se transformará en un emotivo homenaje en forma de 'cajoneada' el mismo viernes con 40 cajones flamencos, donde los escolares los harán sonar --con la dirección de José Ignacio Zapata al cajón y Carlos Cortés a la guitarra-- junto a la escultura de Picasso, en la Plaza de la Merced.

El proyecto no solo busca trabajar de forma colaborativa y social a través de un centro educativo del barrio, sino que compartirá de esta manera con el público general un resultado y celebrará con su sonido e imagen el cumpleaños del pintor buscando la relación entre su plaza y su casa natal.

CUMPLEAÑOS

El 25 de octubre, día en que se cumplen 144 años del nacimiento de Picasso, el museo abrirá sus puertas de forma gratuita y ofrecerá visitas guiadas para que los asistentes puedan conocer la infancia del artista y comprender cómo su ciudad natal dejó una huella profunda en su trayectoria.

A las 11.00 horas, se celebrará en el salón de actos la presentación de 'Desbloqueando a Picasso. Tutorial básico para disfrutar la obra de un artista que pintaba raro', a cargo de José S. Mateos (@GodPikasso) y la periodista Esther Luque. La propuesta parte de un método innovador y lúdico que convierte la obra del pintor en un videojuego multiaventura, con reglas, personajes y escenarios propios.

A través de esta experiencia, el público podrá descubrir cómo el artista creó sus obras más sorprendentes, sus experimentos más audaces y sus trucos de magia visual. Ese mismo día habrá un nuevo taller de 'Picasso en familia' titulado 'Alguien muy especial', que incluirá una visita a la exposición temporal. Será de 11.00 a 12.30 dirigido a familias con menores de entre tres y 12 años.

La jornada culminará con el concierto 'Picasso y el Jazz', que ofrecerá el Trío Jitterburg, formado por Mario Sánchez Jiménez (piano), Miguel Ángel Gil Gutiérrez (contrabajo) y Francisco Palomo Montejo (clarinete, percusión y armónica cromática).

La cita será a las 19.00 horas en el salón de actos y permitirá conocer la vinculación del artista con este género musical, tanto en su faceta de aficionado como de colaborador artístico, ilustrando textos y obras literarias para un sello discográfico.

El domingo 26 de octubre, el salón de actos del museo acogerá la función de títeres 'Pablito y Peneque', a cargo de Los Títeres de Miguel Pino. La actividad contará con tres pases por la mañana, a las 11.00, las 12.00 y las 13.00 horas, ofreciendo una opción de ocio familiar para todos los públicos. La entrada es gratuita, hasta completar aforo, con invitaciones que se podrán recoger en recepción.

OTRAS ACTIVIDADES

Junto a estas actividades del Octubre Picassiano, durante los meses de noviembre y diciembre se han organizado otras actividades culturales en la Casa Natal de Picasso.

En primer lugar, se desarrollarán dos seminarios: uno impartido por Ignacio Araujo, 'El poder de Walter, Maar, Gilot y Roque', y el seminario 'Las fuerzas de la pintura: Picasso impensable', a cargo de Luis Puelles. Además, la Casa Natal de Picasso también dará cabida a la jornada de juego de rol organizada por la Asociación de Amigos del Museo Casa Natal Picasso, la charla 'Picasso Mestizo' con Felipe Alarcón y la presentación de 'La vuelta a la poesía. Un experimento didáctico', del poeta Álvaro García.

Asimismo, el 24 de noviembre tendrá lugar la presentación del libro de Eugenio Arias 'Picasso, mi segundo padre', publicado por el Museo Casa Natal Picasso en edición de Madeleine Bergé Arias y texto establecido por Rafael Inglada.

Por otro lado, el broche final se pondrá el 10 de diciembre con la presentación del 'Libro de las anécdotas' de Rafael Inglada, con la participación de Malén Gual. Con prólogo de Lluís Permanyer, este libro también ha sido publicado por el Museo Casa Natal Picasso.

Asimismo, durante el Octubre Picassiano se celebrará la XIX edición del programa 'Picasso en las bibliotecas', organizado por la Red Municipal de Bibliotecas y la Biblioteca del Museo Casa Natal Picasso con el doble objetivo de dar a conocer la vida y la obra del artista y destacar el papel de las bibliotecas en la difusión cultural de la ciudad.

Esta edición, que arrancará el 20 de octubre, incluye actividades dirigidas a estudiantes de Primaria bajo los títulos 'Picasso de Málaga (a ojos de Lee Miller)' y 'Picasso, colores de una vida', que se desarrollarán en 14 bibliotecas.