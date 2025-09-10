El Museo de la Música de Málaga acoge una charla para mejorar la propuesta escénica de bandas y solistas

Archivo - Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/MIMMA - Archivo

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) ha anunciado que acogerá este jueves, 11 de septiembre, una charla dirigida a bandas y solistas que deseen "mejorar y profesionalizar su directo", una iniciativa que se enmarca en el programa 'Interritmos: profesionaliza tu directo'.

Se trata de una "oportunidad única para conocer de primera mano esta formación", que se dará gratis, presencialmente, con un enfoque práctico y orientado al emprendimiento artístico, según ha informado el museo en un comunicado, en el que apunta que la charla tendrá lugar a las 16.30 horas en el Mimma.

Durante la sesión, se detallarán contenidos, calendario, proceso de inscripción y se resolverán dudas de los artistas interesados sobre esta nueva edición. Las personas interesadas deben inscribirse a través de la web de 'Interritmos'.

'Interritmos' busca profesionalizar el sector musical emergente ya que es un programa que aborda "de manera integral el desarrollo del directo, trabajando desde la identidad artística hasta los aspectos técnicos, legales, escénicos y emocionales".

Asimismo, incluye "más de 80 horas de formación, mentorías personalizadas y sesiones prácticas" con profesionales en activo, ya sean músicos, técnicos, 'managers', promotores, especialistas en salud mental, derechos de autor u otros.

Este programa es fruto de la colaboración entre la Fundación Paideia Galiza, la Fundación Paco de Lucía, la Escuela de Organización Industrial y el propio Mimma, entidad "que lleva años apoyando la iniciativa y facilitando su desarrollo en Málaga". Este año se suma el apoyo del Ayuntamiento de Málaga. Además, esta formación está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.