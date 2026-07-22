El Museo de Nerja (Málaga) expone la nueva obra 'Formas de Diálogo' de la artista María Belén Morales

El Museo de Nerja expone la obra 'Formas de Diálogo' de la artista María Belén Morales - MUSEO DE NERJA

NERJA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Museo de Nerja (Málaga) inaugurará este jueves, 23 de julio, a las 20,00 horas, la obra 'Formas de Diálogo' de la artista y escultora María Belén Morales de forma temporal en su sala Ana María Márquez.

La asistencia a la inauguración y el acceso a esta muestra serán de entrada completamente gratuita y permanecerá expuesta hasta el próximo domingo 20 de septiembre.

La exhibición se compone de dibujos, collages y esculturas, en una investigación continua de configuración y materia que define el proceso de Morales en búsqueda continua por plasmar el paisaje que contempla, reflexionándolo, abstrayéndolo y reflejándolo con gran certeza.

Se mostrarán piezas creadas entre 1994 y 2004, que permiten ver la transformación del lenguaje plástico de la artista tinerfeña durante su década más prolífica en creación y en desarrollo artístico. Se trata, además, de un homenaje póstumo de la localidad a Morales, que presentó algunas de sus obras de gran tamaño en el Balcón de Europa de Nerja en 1994.

Esta exposición será accesible para todos con obras en pared a 1,40 metros para sillas de ruedas, tres esculturas que se pueden tocar, carteles y libro de visita en braille, vídeo de presentación subtitulado y videosignado para sordos y guía de lectura fácil.

UN RECUERDO DE SU RECORRIDO

María Belén Morales nació en Santa Cruz de Tenerife en 1928. Entre su tierra natal y la Península, especialmente en Andalucía, en Córdoba, llevó a cabo su ingente obra.

Creaciones que partían de maquinaria agrícola y hierros cubiertos de herrumbre y que ella transformaba en elementos de reflexión, de interrogación o de lenguaje. Desde la abstracción geométrica y la construcción de volúmenes, Morales realizaba sus creaciones, que viste con pintura o deja desnudas en su propio óxido, según lo que la artista requiera en la expresión de cada obra.

Esculturas, collages y dibujos, todos concebidos con geometría, algunos con fusiones libres que van representando los diferentes paisajes que llegaban a la artista, los acantilados de Tenerife, los campos infinitos de Andalucía, la costa mediterránea o las montañas de la sierra de Almijara.

También otros motivos como la obra 'Alfil', que la artista recreaba en una serie de dibujos y collages, algunos que se podrán ver en esta exposición, y que trazan tanto la verticalidad como las caras triangulares en pirámide, además del movimiento diagonal, de esta pieza de ajedrez.

La emoción viajera y la creatividad plástica de la artista marcan su producción. Pero Morales entiendía su obra como una acción cultural, en favor del arte contemporáneo, junto con otros artistas de su época como Juan Manuel Brazam, Jacinto Lara o Antonio Povedano.

Con este tejido de colaboración artística, María Belén participó en dos años en cinco exposiciones individuales en tierras andaluzas, cada una de ellas con creaciones diferentes.

Se implicó con la comunidad artística local de Córdoba donde pasaba temporadas, como en su contribución a la Colectiva de esculturas; bajo el signo de Mateo Inurria o en su impulso para el Museo del Paisaje Español contemporáneo de Priego.

La exposición se realiza con la colaboración de la Universidad de Córdoba a través de UCOCultura y está comisariada por la artista danesa afincada en Frigiliana Caroline Krabbe.