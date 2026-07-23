Museo Picasso de Málaga y "La Caixa" impulsan la accesibilidad, la participación y la inclusión social en el arte

David Navas, delegado del Consejo Ejecutivo del Museo Picasso Málaga; María José Valverde, jefe de actividades educativas y culturales del Museo Picasso Málaga; Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga; Bernard Ruiz-Picasso - MUSEO PICASSO

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga y la Fundación "la Caixa" consolidan un año más su colaboración mediante la firma de un nuevo acuerdo que refuerza el compromiso de ambas instituciones con el acceso universal a la cultura, en el marco de su línea de apoyo a la accesibilidad, la participación y la inclusión social.

A través de una aportación de 50.000 euros, la Fundación "la Caixa" contribuirá al desarrollo de diferentes programas culturales, educativos y sociales impulsados por el museo, según han explicado.

El convenio ha sido presentado por el presidente del consejo ejecutivo y vicepresidente segundo del Patronato de la Fundación Museo Picasso Málaga, Bernard Ruiz-Picasso; el director artístico del Museo Picasso Málaga, Miguel López-Remiro; el responsable territorial de la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso; y la directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, Carmen González.

La colaboración se integra en la estrategia de accesibilidad e inclusión social del Museo Picasso Málaga, ámbito en el que la Fundación "la Caixa" mantiene desde hace años un compromiso específico de apoyo.

El convenio supone la continuidad del Programa de Participación Social Picasso total, una iniciativa orientada a favorecer el desarrollo personal, emocional y social de personas con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad, utilizando el arte como herramienta de transformación y bienestar.

El programa se articula en torno a la programación del museo y a la exposición permanente Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra, con el objetivo de acercar la obra del artista a públicos diversos.

Entre sus principales iniciativas destacan 'Mira más', las 'Jornadas de la Accesibilidad' y el Seminario de 'Arte y Participación Social', que promueven el pensamiento crítico, la inclusión y la reflexión sobre el papel del arte en la mejora social.

Además, este convenio contribuye a seguir apoyando la investigación de proyectos y programas a través de la web MásMuseoPicasso, que recoge y cataloga iniciativas desarrolladas a nivel nacional que utilizan el arte como herramienta de inclusión y participación social, ofreciendo a profesionales, instituciones e investigadores un espacio de consulta y análisis comparado por categorías como ámbito geográfico, colectivos implicados o técnicas artísticas empleadas.

En palabras de Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga: "La renovación de esta colaboración permite consolidar uno de los ejes fundamentales de la acción educativa y social del Museo Picasso Málaga. Gracias al apoyo de la Fundación "la Caixa" podemos seguir desarrollando programas de accesibilidad, participación e inclusión que acercan el museo a personas y colectivos para quienes la experiencia cultural constituye una herramienta de desarrollo personal y social".

Por su parte, el responsable territorial de la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso, ha destacado que "la cultura desempeña un papel fundamental en la construcción de una sociedad con más oportunidades y menos desigualdades. Renovar nuestra colaboración con el Museo Picasso Málaga supone reafirmar el compromiso de la Fundación "la Caixa" con una cultura accesible para todas las personas y capaz de convertirse en una herramienta de bienestar, inclusión y cohesión social".

COMPROMISO COMPARTIDO CON LA CULTURA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

La Fundación "la Caixa" desarrolla programas sociales, culturales y educativos, además de promover la investigación y el conocimiento, todos ellos enfocados en atender las diferentes necesidades sociales y en mejorar la calidad de vida de las personas.

Su misión es contribuir a construir una sociedad más justa, ofreciendo más oportunidades a los colectivos más vulnerables. Por su parte, el Museo Picasso Málaga lleva casi dos décadas implementando programas pioneros de arte y participación dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad social, haciendo del arte y la cultura una herramienta de mejora y bienestar social.

Como parte de su programa educativo, el museo dedica un área específica a la accesibilidad y la inclusión social, adaptando sus propuestas a los distintos públicos.