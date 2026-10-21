El Museo Picasso Málaga celebra su XXIII aniversario con entrada gratuita y un programa especial - MPM

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) conmemora el próximo martes, 27 de octubre, su vigesimotercer aniversario con entrada gratuita durante toda la jornada y un programa especial que se extiende a lo largo de varias jornadas.

En concreto, la programación se iniciará el viernes 23 con el taller de cerámica a cargo de Pablo Little, a continuación, el sábado 24 de octubre a las 11,30 horas con 'Museo en movimiento. ¡Celebrando a Picasso!', un taller nuevo en el que las familias descubrirán el universo escultórico de Picasso.

Inspirándose en la forma en que el artista transformaba y ensamblaba todo tipo de materiales para dar vida a sorprendentes esculturas, los participantes crearán divertidos personajes utilizando madera, cartón, telas, papeles de distintas texturas y otros elementos. Una experiencia para imaginar, construir y experimentar en familia, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

Una jornada de puertas abiertas servirá el lunes 27 de octubre de 2026, para celebrar el XXIII aniversario del Museo Picasso Málaga en la que la entrada será gratuita. Con 'Música para Picasso', un programa de piano interpretado por estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Málaga, se dará la bienvenida a los visitantes en el patio central del museo. Así, en sendos pases a las 12,00 y a las 13,00 horas, ofrecerán un repertorio que incluye obras como Pour le piano, de Debussy; Triana, de Albéniz; Preludio y nocturno para la mano izquierda op. 9, de Scriabin, y Paisajes, de Mompou, entre otras. Las personas que acudan podrán visitar la exposición 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', un recorrido transversal por la trayectoria del artista.

La programación especial del aniversario contempla además varias jornadas con propuestas dirigidas tanto al público general como a quienes desean profundizar en la creación artística y en los procesos de trabajo vinculados a Picasso.

Por ello, especial relevancia tiene en este XIII aniversario la conferencia '¿Podemos presentar a Picasso en su totalidad? Los desafíos de comisariar una exposición' que ofrecerá el miércoles 28 de octubre el historiador del arte estadounidense Michael FitzGerald.

Profesor de Historia del Arte de la Familia Kluger en el Trinity College de Hartford y director de investigación de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA). La conferencia, organizada por el Centro de Estudios e Investigación del Museo y patrocinada por Fundación Unicaja, contará con traducción simultánea español-inglés y estará seguida de un encuentro con colaboradores de la revista Apuntes de Arte de la Universidad de Málaga.

El programa se completa con el taller para adultos 'Yo, yo juego. Del barro al objeto', que el artista y ceramista Pablo Little impartirá los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, junto con el equipo del Dpto. de Actividades. A lo largo de cuatro sesiones, los participantes podrán desarrollar una pieza propia, trabajando técnicas como el modelado mediante churros y la terraja, además de experimentar con engobes y esmaltes. La actividad incluye una visita a las salas del Museo para conocer la producción cerámica de Pablo Picasso.

Por otro lado, el viernes 30 de octubre el Museo Picasso Málaga abrirá al público la nueva exposición 'Munch-Picasso', que propone por vez primera un diálogo entre el noruego Edvard Munch (1863-1944) y el malagueño Pablo Picasso (1881-1973) para explorar el modo en que ambos abrieron paso al arte moderno a partir de una peculiar mezcla de experimentación y expresión de sus obsesiones y emociones.

Además, durante la mañana tendrá en el auditorio Christine Ruiz-Picasso lugar la Jornada Munch-Picasso que reunirá a Paloma Alarcó, comisaria de la muestra; Trine Otte Bak Nielsen, conservadora del Munchmuseet de Oslo; y los profesores de la Universidad de Málaga María Jesús Martínez Silvente y Eugenio Carmona, para abordar los principales asuntos que plantea por la exposición. Esta exposición cuenta con la colaboración especial del Munchmuseet y FABA, con el patrocinio de Fundación Unicaja.

El sábado 31 de octubre, como colofón a la semana de actividades, de nuevo la Música para Picasso llevará al Patio central del Museo un recital de saxofones protagonizado por la destacada saxofonista malagueña Elisa Urrestarazu Capellán, junto a cuatro estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Málaga.

El programa reunirá obras de Erik Satie, Sergei Prokofiev, Guillermo Lago y Manuel de Falla, seleccionadas por sus conexiones directas con Picasso, ya sea a través de la relación personal del artista con algunos de estos compositores o por los vínculos entre la música y determinadas obras de la Colección. El recital tendrá dos pases, a las 12,00 y a las 13,00 horas, y no requerirá reserva previa ya que estará incluido en la entrada al Museo.