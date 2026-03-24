El Museo Picasso de Málaga evoca a la faceta escultora de Picasso en un nuevo taller para adultos

Autoría desconocida. El taller de esculturas de Picasso, Boisgeloup, 1932. - @ FUNDACIÓN ALMINE Y BERNARD RUIZ-PICASSO

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga celebrará el sábado, 11 de abril, de 10,30 a 13,30 horas el taller de creación de moldes y vaciado para público adulto. En él se aprenderá esta técnica escultórica y cerámica fundamental que Pablo Picasso exploró durante su prolongada vida artística.

Tal y como ha contextualizado la entidad en una nota, a lo largo de su trayectoria, el artista no solo se dedicó a la pintura y el grabado, sino que trabajó ampliamente la escultura y el modelado, experimentando con materiales como el yeso, el barro y el metal.

En esta línea, han precisado que el interés de Picasso por el volumen y la construcción de formas nuevas le convirtió en una "figura clave" en la renovación de la escultura del siglo XX. Desde sus primeras piezas modeladas en su juventud, hasta las obras monumentales de su madurez, el trabajo tridimensional acompañó siempre su búsqueda creativa.

Asimismo, han apostillado que el vaciado en yeso es una técnica clave en el ámbito escultórico o cerámico, puesto que permite reproducir una forma a partir de un molde, trabajando con el volumen de manera directa.

Así, en este taller se abordará la creación de moldes en yeso a partir de objetos, además de su posterior vaciado en arcilla, siguiendo un proceso que incluye la preparación del molde a partir de la mezcla de yeso y agua.

En suma, el taller, que tendrá una duración de tres horas, incluye la visita guiada a la exposición 'Picasso. Memoria y Deseo', así como al recorrido permanente 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'. Asimismo, el Museo Picasso ha aclarado que los materiales necesarios están incluidos en el precio.

Las plazas son limitadas y la inscripción, que tiene un coste de 25 euros, ya está disponible en 'www.museopicassomalaga.org', mientras que también se puede efectuar la inscripción presencialmente en las taquillas.