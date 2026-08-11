El Museo Picasso Málaga mantendrá su actividad durante todos los días de la Feria

Visitantes en el Museo Picasso Málaga - MUSEO PICASSO MÁLAGA-PABLO ASENJO

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga ha anunciado que, con motivo de la Feria de Málaga, ofrecerá acceso todos los días de la celebración, brindando una alternativa cultural tanto a quienes visitan la ciudad durante estas jornadas festivas como a los propios malagueños que deseen acercarse al museo.

De esta manera, del 15 al 23 de agosto, el museo permanecerá abierto en su horario habitual de verano, de 10,00 a 20,00 horas, con venta de entradas hasta las 19,30 horas. De este modo, el público podrá disfrutar de la programación expositiva del museo a lo largo de toda la semana festiva.

En estos días de fiesta pueden visitarse las salas del Palacio de Buenavista, que albergan 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', que muestra en torno a 150 obras que desvelan la personalidad de Pablo Picasso y su extraordinaria capacidad para crear las estructuras innovadoras que lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de los tiempos modernos.

Además, actualmente se puede visitar la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', una amplia visión de su trayectoria de una de las artistas europeas más singulares del panorama contemporáneo mediante la reunión de 13 esculturas e instalaciones que permiten al espectador experimentar como desplazar el significado de los objetos sin anular su memoria.

La muestra reúne esculturas e instalaciones realizadas desde finales de los años 90 hasta la actualidad, permitiendo observar cómo la práctica artística de Vasconcelos se articula en torno a una misma operación fundamental; la capacidad de transformar objetos, símbolos y materiales cotidianos en experiencias visuales y espaciales capaces de alterar nuestra percepción del mundo.

Desde su creación, el Museo Picasso Málaga trabaja para acercar al público la figura y la producción artística de Pablo Picasso mediante la conservación de su patrimonio, la organización de exposiciones y el desarrollo de actividades culturales y educativas.

El museo mantiene además una política de acceso con gratuidades y tarifas reducidas para distintos colectivos. La entrada es gratuita para personas con discapacidad acreditada, personas desempleadas inscritas en el SEPE, menores de 16 años, estudiantes de la Universidad de Málaga con carné en vigor, personal docente acreditado y miembros del ICOM, entre otros. Asimismo, el acceso es gratuito para todos los visitantes los domingos durante las dos últimas horas de apertura.