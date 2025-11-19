El Museo Picasso Málaga organiza el XV Seminario de Arte y Participación Social - MPM

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM), bajo el título 'Activar lo pensado: estudios en contexto', celebra el XV Seminario de Arte y Participación Social, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre.

Dirigido a profesionales del ámbito educativo, artístico, cultural y social, el encuentro plantea una reflexión sobre el papel del arte como herramienta de mejora social mediante experiencias prácticas, metodologías participativas y propuestas formativas replicables.

La entrada al seminario es libre y gratuita hasta completar aforo, previa inscripción a través del correo electrónico educacion@mpicassom.org, han indicado desde la pinacoteca en un comunicado.

A lo largo de sus quince ediciones, este seminario ha abordado temas como la accesibilidad, la diversidad funcional, la salud mental, el género, las migraciones, la ciencia o la participación en entornos digitales.

Este año, el programa invita a activar el pensamiento crítico en torno a prácticas artísticas en contexto, articulando un espacio de encuentro e intercambio entre profesionales que trabajan en la intersección entre arte y acción social.

El seminario, organizado en colaboración con Fundación "la Caixa", comenzará a las 16.00 horas y combinará sesiones prácticas impartidas por las dos especialistas con un diálogo final de reflexión conjunta.

En esta edición, el museo ha diseñado un programa que contará con la participación de Belén de Santiago y Paula Cabaleiro, especialistas en arte, pedagogía y creación comunitaria. Ambas impartirán talleres de formación basados en experiencias reales que emplean el arte como elemento de transformación social.

La sesión se completará con un espacio de debate destinado a compartir metodologías, analizar buenas prácticas y reflexionar sobre la evaluación de proyectos a través de indicadores de impacto.

Como continuación del XV Seminario de Arte y Participación Social, el Museo Picasso Málaga ha organizado para el jueves 11 de diciembre una jornada complementaria en la que las ponentes invitadas impartirán talleres destinados a colectivos sociales específicos, utilizando el arte como herramienta para el bienestar y la transformación social.