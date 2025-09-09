El Museo Picasso Málaga presenta dos nuevos talleres del programa familiar 'Museo en movimiento'

Las actividades giran en torno a las exposiciones temporales actuales y fomentan el diálogo y la creación artística entre adultos y niños

MÁLAGA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) pone en marcha "Museo en movimiento", una propuesta específica para que las familias disfruten juntas del arte. En esta ocasión, el programa ofrece dos talleres que permiten explorar el color, la forma y la experimentación desde la mirada de dos artistas muy distintos: Farah Atassi y Óscar Domínguez.

Este programa busca fomentar la creación compartida entre generaciones, impulsar la imaginación desde edades tempranas y convertir el museo en un lugar accesible, dinámico y cercano.

Así, el sábado 20 de septiembre, a las 11.30 horas, tendrá lugar el taller 'Mundos paralelos', en el que familias con niños y niñas de entre cuatro y doce años podrán sumergirse en el universo pictórico de la artista protagonista de la exposición Farah Atassi 'Geniusloci'.

Tras visitar la muestra, los participantes explorarán el uso del color, el espacio y los patrones en composiciones visuales creadas a través del collage y del dibujo.

El sábado 4 de octubre, también a las 11:30 h, se celebrará el taller 'Del juego al arte', una propuesta inspirada en la obra del artista surrealista Óscar Domínguez, cuya retrospectiva se expone actualmente en el Museo Picasso Málaga.

En este taller, las familias experimentarán con la decalcomanía, una técnica que fomenta la creatividad a partir del azar, la improvisación y la libertad plástica. Una oportunidad para divertirse y crear a partir de formas imprevisibles y resultados únicos.

Ambos talleres tienen una duración aproximada de 90 minutos, se desarrollan en el aula de educación del museo y están dirigidos a niños y niñas de cuatro a doce años acompañados de al menos un adulto.

El precio es de cinco euro por participante, e incluye la visita a la exposición y todos los materiales necesarios. Las inscripciones pueden realizarse en la página web del museo o directamente en las taquillas del museo.