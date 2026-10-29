Museo Picasso Málaga propone un diálogo 'Munch-Picasso' con más de un centenar de obras

Vistiante en la muesta 'Munch-Picasso' en el Museo Picasso Málaga - ÁLEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) abrirá este viernes las puertas al público para visitar la exposición 'Munch-Picasso', una muestra que reúne más de un centenar de obras entre las que se encuentran pinturas, grabados y dibujos de obras pertenecientes al noruego Edvard Munch (1863-1944) y el malagueño Pablo Picasso (1881-1973).

Además, con motivo de la apertura, el Museo Picasso Málaga celebrará este viernes a partir de las 9,30 horas una jornada dedicada a profundizar en los principales asuntos planteados por la exposición, dirigida a profesionales del ámbito artístico y cultural, estudiantes y público general.

El encuentro reunirá a especialistas como Paloma Alarcó, comisaria de la muestra; Trine Otte Bak Nielsen, conservadora del Munchmuseet de Oslo; y los profesores de la Universidad de Málaga María Jesús Martínez Silvente y Eugenio Carmona, que abordarán, respectivamente, la presencia de las mujeres en la vida y obra de Munch y Picasso, la mirada de Munch hacia Picasso, la relación entre ambos artistas y el cuerpo en sus respectivas obras.

La ocasión contará con traducción simultánea español-inglés, y concluirá con una mesa redonda y un turno de preguntas con los participantes.

ENCUENTRO IMAGINARIO ENTRE AMBOS ARTISTAS

La exposición 'Munch-Picasso' propone un encuentro imaginario entre estos dos creadores que configuraron su arte a través de una peculiar mezcla de vanguardia y tradición, de tendencias progresistas y de mitos ancestrales.

La muestra se organiza en secciones temáticas distribuidas en dos plantas del Museo Picasso Málaga. El recorrido establece un diálogo entre las obras de estas dos personalidades artísticas a partir de sus afinidades estilísticas, preocupaciones existenciales y temas compartidos, como el amor, la muerte, la soledad, la angustia, la sexualidad o la vida moderna, ofreciendo nuevas perspectivas sobre dos de las figuras clave del arte del siglo XX.

En concreto, la segunda planta presenta un recorrido de marcado carácter biográfico que se inicia con Autorretratos, donde Munch y Picasso exploran la construcción de su propia identidad artística. Por otro lado, la sección 'Frente a la muerte' profundiza en el impacto de la enfermedad y las pérdidas familiares en sus trayectorias vitales.

La sección 'Nocturnos' traslada al visitante a los cafés, cabarets y ambientes bohemios que alimentaron su creatividad. El itinerario continúa con 'Femme fragile-Femme fatale', centrada en la compleja representación de la mujer y el conflicto de los sexos.

'Amor-dolor' concluye este espacio con una muestra dedicada a las intensas relaciones sentimentales de ambos artistas y a la expresión de sentimientos como el deseo, la pasión, los celos, la angustia, incluso la muerte.

La planta baja reúne las dos últimas secciones de la exposición. En 'Desnudos, Picasso y Munch' muestran cómo transformaron la representación del cuerpo humano, alejándose de los cánones clásicos para convertir el desnudo femenino en un territorio de experimentación formal.

El recorrido culmina con 'Alegría de vivir', donde la figura masculina desnuda, en estrecha relación con la naturaleza, simboliza la vitalidad, la libertad y la celebración de la existencia, poniendo de manifiesto la capacidad de ambos artistas para redefinir el lenguaje del arte moderno.

Como complemento, en la sala didáctica habilitada para la ocasión, el visitante podrá consultar una selección de datos biográficos que contextualizan la vida y trayectoria de los artistas, estableciendo conexiones con los temas, procesos y contenidos presentes en la exposición.

La comisaria de la muestra, Paloma Alarcó, ha afirmado que la trama del discurso expositivo "narra un encuentro imaginario entre ambos artistas y explora diálogos imposibles entre dos personalidades dispares que nunca se encontraron".

Es por ello que esta propuesta expositiva del Museo Picasso Málaga plantea un diálogo ficticio a partir de un planteamiento basado en las ideas de influencia y afinidad. Por tanto, la exposición busca revelar los puntos de encuentro que se manifiestan en la obra de Edvard Munch y Pablo Picasso.

"Pertenecieron a generaciones y países distintos, tenían estrategias y sensibilidades artísticas divergentes y también formas opuestas de explorar la pintura, pero compartían una similar obsesión por los misterios profundos de la vida, así como intereses comunes a lo largo de sus fecundas carreras", ha aclarado Alarcó.

Entre los puntos de encuentro entre Munch y Picasso destaca el modo de trabajar la superficie, utilizando la materia de manera poco ortodoxa, sus novedosas técnicas de estampación y su perpetuo reciclaje de imágenes fueron decisivos en la redefinición de la modernidad.

La muestra ha sido organizada por el Museo Picasso Málaga en colaboración del Munchmuseet Oslo y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), así como con el patrocinio de la Fundación Unicaja y con numerosos préstamos de prestigiosos museos como The Albertina Museum (Viena), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid), Musée national Picasso-Paris (París), Museu Picasso (Barcelona), Nasjonalmuseet (Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño, Oslo), The Museum of Modern Art (MoMA) (Nueva York) o TATE, entre otros.

'Munch-Picasso' contará también con una audioguía disponible en español e inglés, que propone un recorrido detallado a través de una cuidada selección de piezas clave. Las entradas tienen un precio general que parte desde los 13 euros, y hay disponibles diferentes tarifas reducidas y gratuidades.