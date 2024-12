Museo Picasso Málaga proyecta 'Two Strangers Trying Not To Kill Each Other' en últimos días de la muestra de Meyerowitz

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha programado la proyección del documental de Manon Ouimet y Jacob Perlmutter 'Two Strangers Trying Not To Kill Each Other' (2024) coincidiendo con los últimos días de la exposición temporal 'Joel Meyerowitz. Europa 1966-1967', que puede verse en la pinacoteca hasta mediados de este mes.

La proyección de este premiado documental, está prevista en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso el miércoles 11 de diciembre y a la que seguirá un coloquio con los directores, "supone la 'finissage' de toda la programación desarrollada por el Museo Picasso en torno a la muestra del fotógrafo neoyorquino, que intervendrá telemáticamente junto con la artista Maggie Barrett desde Estados Unidos.

Según han informado desde el museo en un comunicado, "la vejez y los cuidados, así como el balance de la vida y la proximidad del final, son algunas de las cuestiones que aborda 'Two Strangers Trying Not To Kill Each Other', documental dirigido por Manon Ouimet y Jacob Perlmutter en el que el fotógrafo Joel Meyerowitz y la artista Maggie Barrett son protagonistas absolutos.

Han incidido en que esta actividad "supone el colofón de la exposición 'Joel Meyerowitz. Europa 1966-1967', que exhibe el museo desde el 15 de junio hasta el 15 de diciembre. La entrada es libre hasta completar el aforo y las invitaciones se podrán recoger desde una hora antes de la proyección, que tendrá lugar a las 18.30 horas.

En cuanto a la proyección, la película arranca cuando la artista británica Maggie Barrett (75) se rompe el fémur, y su marido, Joel Meyerowitz (84), fotógrafo conocido internacionalmente, con importantes exposiciones y 40 libros en su haber, se convierte en su cuidador.

A la sombra de la mortalidad, la pareja, con una larga y dramática vida a sus espaldas, "afrontará las duras verdades de una vida en común en un intento de encontrar una paz interior compartida mientras aún quede tiempo". "Treinta años después de un encuentro casual, Maggie y Joel siguen muy enamorados. Pero su relación no está exenta de complicaciones", han apuntado.

Joel Meyerowitz, nacido en el Bronx, es un fotógrafo de renombre mundial, mientras que Maggie Barrett, de origen británico, es una artista y escritora de talento, si bien goza de menor reconocimiento. Las tensiones latentes en la relación afloran cuando Maggie se cae y se rompe una pierna y Joel se convierte en su cuidador.

Con un acceso único a la vida de la pareja, los directores han creado una película profundamente conmovedora sobre la vida, la creación y el amor. Jacob Perlmutter y Manon Ouimet, los directores , han declarado que, al hacer este documental pretendían dar testimonio de las diferentes búsquedas, luchas, éxitos y traumas que pueden darse en una relación de larga duración a lo largo de décadas.

"Queríamos explorar temas universales como el amor o la mortalidad desde el punto de vista individual y en diferentes niveles de relación". Los cineastas, que a su vez son pareja, no podían dejar de identificarse con una pareja de artistas como Meyerowitz y Barrett, aportando a su vez la subjetividad propia como creadores de diferente sexo.

La cinta ha sido premiada en festivales como CPH:DOX 2024 (Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague), donde ha conseguido una mención especial; y se ha alzado con sendos galardones al mejor documental en los festivales de Ortigia Film Festival 2024 de Siracusa (Italia) y Philadelphia Film Festival.

También ha participado en las secciones oficiales de importantes certámenes de cine documental como Thessaloniki Int. Doc. Film Festival (Grecia), Millennium Docs Against Gravity (Polonia), DocEdge (Nueva Zelanda), Camden International Film Festival, BFI London Film Festival, DOC NYC Festival, IDFA (Ámsterdam), Cinema Eye Honors en Nueva York (donde fue nominado al premio Spotlight Award), y BIFA Awards (British Independent Film Awards) en la edición de este año, donde ha obtenido dos nominaciones al mejor debut en dirección y mejor documental.