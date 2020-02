El Museo Picasso Málaga repasa la historia del arte en su nueva exposición a través de 250 autores

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga, junto con la Fundación Juan March, organiza la exposición 'Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual', que reúne alrededor de 250 autores y artistas relacionados con el pensamiento visual para presentar desde árboles genealógicos del siglo XVII hasta diagramas virtuales de internet.

Además, en una de las tres secciones expositivas se materializa en tres dimensiones uno de estos diagramas: el que el primer director del MoMA, Alfred H. Barr, Jr. compuso para el catálogo de la exposición Cubism and Abstract Art en 1936 para explicar el origen del arte abstracto.

Este espacio aunará más de cien obras de Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Paul Cézanne, Robert Delaunay, Max Ernst, Alberto Giacometti, Juan Gris, Vasily Kandinsky, Fernand Léger, El Lissitzky, Kazimir Malevich, Franz Marc, Henri Matisse, Piet Mondrian, Georges Braque, Paul Klee o Henry Moore, entre otros destacados artistas.

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio, Carmen Casero, y el director artístico del MPM, José Lebrero, han presentado este miércoles la exposición.

La muestra compensa la carencia de lo visual en la narración de la historia del arte exponiendo una selección de las representaciones que se han realizado desde el siglo XVII hasta la actualidad, creadas por artistas, diseñadores, ilustradores, historiadores, ensayistas, poetas, escritores y críticos, comenzando por árboles genealógicos para llegar hasta modernos diagramas o presentaciones virtuales presentes en la red. Así, un total de 244 autores están presentes en esta exposición que aúna más de 400 objetos entre pinturas, esculturas, obra gráfica, dibujos, muebles, fotografías y documentos.

Al mismo tiempo es una exposición sobre otra exposición: 'Cubism and Abstract Art', que en el año 1936 se presentó en el Museo of Modern Art (MoMA) su fundador y primer director Alfred H. Barr, Jr. (1902-1981).

Así, obras de arte de relevantes artistas de principios del siglo XX se muestran en el Museo Picasso Málaga reproduciendo in situ el célebre diagrama que Barr ideó con motivo de dicha exposición, en un ejercicio visual de reconstrucción de un diagrama que dotó al arte del primer tercio del siglo XX de una genealogía que abarcaba casi tres generaciones.

'Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual' ha sido concebida y organizada por un equipo curatorial formado por Manuel Fontán del Junco, comisario y director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March; José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso Málaga; y María Zozaya Álvarez, jefa de proyecto expositivo de la Fundación Juan March.

La muestra se ha dividido en tres secciones, de manera que la primera 'Historias visuales' (1681-1934) y la última, 'Diagramas contemporáneos' (1936-2019) muestran representaciones visuales llevadas a cabo por artistas, diseñadores, ilustradores, historiadores, ensayistas, poetas y escritores, críticos y teóricos del arte. Una panorámica que también recorre movimientos de vanguardia como el futurismo, el surrealismo o el dadaísmo, que fueron muy prolíficos.

Por otra parte, la sección central denominada 'La exposición Cubism and Abstract Art' (1936) se convierte en un caso práctico y propone un experimento visual que consiste en materializar una de estas representaciones a través de una cuidadosa selección de obras de arte.

Para ello, se ha elegido el diagrama con el que Alfred H. Barr, Jr. explicó el origen del arte abstracto y que creó durante el proceso de preparación de una exposición en el MoMA, que en 1936 marcó un antes y un después en la forma de exponer, coleccionar, promocionar, estudiar, comprar y vender arte: 'Cubism and Abstract Art'.

Este diagrama, que hacía visible la genealogía del arte abstracto desde 1890 hasta 1935, mediante, según sus propias palabras, un "ejercicio de arqueología reciente", finalmente se publicaría como sobrecubierta del catálogo de la muestra.

Ese diagrama se traslada ahora a tres dimensiones en el Museo Picasso Málaga, sustituyendo lo que en el esquema son referencias a movimientos artísticos y artistas por obras de arte de creadores fundamentales para comprender el devenir artístico de los siglos XX y XXI: Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Paul Cézanne, Robert Delaunay, Max Ernst, Alberto Giacometti, Juan Gris, Vasily Kandinsky, Fernand Léger, El Lissitzky, Kazimir Malevich, Franz Marc, Henri Matisse, Piet Mondrian, Georges Braque, Paul Klee o Henry Moore, entre otros muchos.

Además, el Museo Picasso Málaga propone un programa de actividades educativas y culturales en torno a sus exposiciones con conciertos, conferencias, charlas impartidas por especialistas, cursos, debates y actividades para los más pequeños.

PICASSO Y EL ARTE MODERNO

De hecho, dos de las obras presentes en el año 2019 en el Museo Picasso Málaga, también lo estuvieron en aquella exposición de 1936 con la que Alfred H. Barr, Jr. inició a los norteamericanos en la apreciación del arte moderno con una exhibición de artistas europeos --entonces contemporáneos a ese público-- que en la actualidad son considerados el paradigma de la vanguardia y de la modernidad, cuyas obras de arte preservan y anhelan museos y coleccionistas. Se trata de 'Paisaje con dos chopos' (1912), de Vasili Kandinsky, y de Maqueta para una plaza (Circa 1931-1932) de Alberto Giacometti.

Picasso fue el artista que revolucionó las maneras de entender, sentir y hacer arte, por lo tanto, Picasso juega un papel muy importante en la exposición.

De hecho, fue Barr, director del Museum of Modern Art desde 1929 hasta 1943, quien apostó por Pablo Picasso como el artista más representativo de siglo XX. En 'Cubism and Abstract Art' el autor con más obra fue Pablo Picasso con veintinueve trabajos y, tres años más tarde, el MoMA presentaba la retrospectiva 'Picasso. Forty Years of His Art' (1939).

También fue decisiva la determinación de Alfred H. Barr, Jr. de acoger y mostrar en el museo neoyorquino tanto 'Las Señoritas de Avignon' (1907), referencia clave para hablar de cubismo, como posteriormente el simbólico y emblemático 'Guernica' (1937).