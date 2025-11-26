El Museo Revello de Toro de Málaga celebra su XV aniversario con jornada de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas

Archivo - Fachada del Museo Revello de Toro - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Revello de Toro cumple el 27 de noviembre su XV aniversario. Para conmemorar esta efeméride ha programado una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas.

Este espacio exhibe hasta el 30 de noviembre la exposición temporal 'Revello de Toro y la coronación de la Trinidad', han recordado desde el espacio en un comunicado.

El horario de las visitas guiadas es a las 11.00, a las 13.00 y a las 18.00 horas y para participar en esta actividad, los visitantes deberán estar en la entrada de este espacio diez minutos antes del comienzo de la visita.

Han recordado que el 23 de septiembre se inauguró la exposición temporal 'Revello de Toro y la coronación de la Trinidad' con motivo de la celebración del XXV aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad. En ella se muestran, en la sala temporal, once obras pictóricas que recogen dicha imagen.

En la muestra se pueden ver obras como las del del propio Revello de Toro. El artista enfrenta los rostros de los dos Titulares de la Cofradía, así como el cartel de la Coronación Canónica. Manuel Hijano dedica un retrato a la Virgen de la Trinidad en su pieza artística. Eugenio Chicano refleja el rostro de esta imagen con su estilo Pop-art. Pedro Pablo Suárez del Rio utiliza especialmente tonos dorados y blancos. La exposición se completa con carteles de José Carlos Torres, José Luis Puche, Nuria Barrera, José Martín España, José Palma, o Antonio Rodríguez Ledesma.

Además, con motivo de la celebración de esta efeméride, durante la jornada, este espacio expositivo regalará a los visitantes hasta agotar las existencias una guía que recoge el contenido de la pinacoteca, así como la biografía del pintor.