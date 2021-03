Navarro dice que si "tuviéramos la media de camas" que tiene Madrid se podrían relajar restricciones

La Junta prevé una inversión de más de 100 millones de euros destinados a infraestructuras sanitarias en Málaga

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha recordado que, entre las variables que utilizan los expertos sanitarios para la aplicación de medidas ante el coronavirus, se encuentra la presión hospitalaria, por lo que si en la provincia "tuviéramos la media de camas" que tiene Madrid --casi el doble-- se podrían relajar las restricciones vigentes.

Así lo ha señalado Navarro este jueves al ser cuestionada por la situación en la Costa del Sol, que se encuentra en alerta sanitaria nivel 3 grado 1 y cierra su actividad esencial a las 18.00 horas. Ante la aplicación de esta medida, Navarro ha recordado que se tomó, entre otros, porque la tasa de incidencia de mayores de 65 años era "más elevada a la media" y el número de camas UCI "estaba casi rozando el 40 por ciento".

De este modo, la delegada rechaza el recurso que afirma haberle llegado por parte de los alcaldes y representantes del sector de la Costa del Sol de que "en Madrid no hay tantas restricciones como en Andalucía y encima no les va tan mal", recordando que el objetivo es frenar los contagios para no colapsar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y "la única manera de frenar los contagios hasta la llegada de las vacunas es aplicar restricciones", ha dicho.

En esta línea, ha explicado que la media de camas en Madrid es de 277 por cada 10.000 habitantes y la de Málaga no supera las 117. Así, considera que con una mayor capacidad de absorción de enfermos COVID en los hospitales, "esto se podría haber solventado", pero con estos datos, "estas cosas pasan". "Si tuviéramos la media de camas que tiene Madrid, pues posiblemente estaríamos un poquito más tranquilos y relajarnos en la aplicación de restricciones", ha sentenciado.

Patricia Navarro ha valorado las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Junta este miércoles y que amplían el horario comercial a las 22.30 horas y el toque de queda a las 23.00 horas, para todos aquellos municipios que no superen la tasa de incidencia COVID de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Así, y a pesar de no abrirse la movilidad interprovincial ni de la comunidad autónoma durante la Semana Santa, las considera "una bombona de oxígeno" al sector servicio, hostelería y comercio.

En cuanto a la situación epidemiológica, Navarro habla de que Andalucía se encuentra en una fase de meseta pero con tendencia al alza, advirtiendo de que "los expertos nos dicen que a poco que levantemos el pie sobre la movilidad, levantemos las restricciones o aumentemos las relaciones interpersonales, se disparará el número de contagios y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa para no colapsar al SAS".

100 MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Para no llegar a esa situación, la Junta de Andalucía prevé una inversión de más de 100 millones de euros destinados a infraestructuras sanitarias durante los próximos años en Málaga para solventar "un problema estructural en nuestra sanidad", ha dicho Patricia Navarro.

En concreto, ha repasado las infraestructuras previstas, desde las inversiones ya previstas para 2021, que rondan los 45 millones, hasta la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella valorada en 75 millones de euros, y el arranque del tercer hospital en la capital, cuya redacción del anteproyecto ya se ha adjudicado por más de un millón de euros este año.

La provincia malagueña ha estado "siempre en el furgón de cola en materia sanitaria y desgraciadamente aún no nos ha dado tiempo a cambiarlo, pero al mismo tiempo que luchamos contra la Covid19, y en paralelo al proceso de vacunación, estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar las infraestructuras sanitarias de Málaga", ha explicado.

Así, la Consejería de Salud y Familias ya tenía previsto destinar este año un mínimo de 31 millones de euros a infraestructuras sanitarias en la provincia, de los cuales más de la mitad serán para los proyectos de nuevos centros de atención primaria. Este esfuerzo inversor se suma a los casi 27 millones invertidos en infraestructuras sanitarias en la provincia a lo largo de 2020.

Entre las nuevas actuaciones en atención primaria, la delegada del Gobierno ha destacado 13 proyectos: El Palo, Gamarra y Virreinas, en la capital, y los centros de Nerja, Rincón de la Victoria, Cómpeta, La Viñuela, Playamar (Torremolinos), Los Pacos (Fuengirola), San Pedro Alcántara y Ricardo Soriano (Marbella), Cuevas de San Marcos y Cártama.

Igualmente, se acometerán mejoras en otros centros de salud con los nuevos fondos europeos, y con cargo a ellos el Gobierno andaluz ha incluido en los presupuestos regionales de este año más de 630 millones de euros, de los cuales 445 millones tienen como destino el refuerzo de personal y la inversión en infraestructuras y equipamiento sanitario y otros 189 millones se dedicarán a inversiones en centros educativos y a personal docente. Además de las mejoras en los centros de Atención Primaria, la delegada ha recordado que este año el Gobierno andaluz también priorizará el tercer hospital de Málaga y la ampliación del Hospital Costa del Sol en Marbella.

Por su parte, y pesar del "déficit" que presenta el sistema sanitario en Málaga, el delegado se ha mostrado satisfecho por la labor que están realizando todos los profesionales de la provincia para combatir los efectos de la pandemia y del proceso de vacunación y ha destacado los buenos resultados que está deparando el mando único sanitario implantado en la provincia durante esta crisis sanitaria.

Bautista ha destacado también el esfuerzo inversor en 2020 del nuevo Gobierno andaluz, que ha acometido en Andalucía 1.007 obras de carácter extraordinario, con un presupuesto de casi 117 millones de euros, ejecutando 245 obras de ampliación (17 en Málaga), 138 actuaciones de obra nueva (36 en Málaga) y 624 actuaciones de reformas (56 en Málaga).

En total en Málaga se han invertido 26,64 millones de euros en 109 actuaciones, destacando la reforma del Hospital Regional de Málaga, la ampliación del Hospital Virgen de la Victoria, el Hospital de Estepona, las obras del nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara o la creación del Hospital auxiliar Ciudad Deportiva Carranque.