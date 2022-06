Navarro: "El Gobierno de Juanma Moreno, el mejor aliado para afianzar el empleo femenino"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata por el PP de Málaga al Parlamento andaluz y secretaria general provincial, Patricia Navarro, ha defendido "la apuesta" por el Gobierno de Juanma Moreno "para convertirse en el mejor aliado para las mujeres empresarias en Andalucía". "En el PP tenemos clarísimo que sólo las sociedades que tienen a sus mujeres incorporadas al 50% en todas las facetas de la vida, son sociedades que avanzan", ha añadido.

Navarro ha asistido este viernes a un encuentro con mujeres empresarias del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, en el que ha estado acompañada por la presidenta local del PP y alcaldesa del municipio, Toñi Ledesma.

La candidata 'popular' ha valorado que el Gobierno del cambio "ha trabajado a lo largo de estos tres años y medio para facilitar que el empleo femenino sea una realidad estable, llevando a cabo medidas que faciliten que la sociedad femenina tome la decisión de montar una empresa o liderar una corporación".

"La tarifa plana existente de 60 euros para todas las autónomas, Juanma Moreno la ha ampliado al segundo año después de la baja de maternidad. Pero, además, en los municipios con menos de 5.000 habitantes, esta tarifa plana se reduce a la mitad, para que estas mujeres paguen solo 30 euros al mes para ser emprendedoras", ha explicado.

Para la candidata 'popular', los últimos datos del paro conocidos son un claro ejemplo de la gestión de Juanma Moreno. "Málaga es la provincia que más autónomos ha creado y se sitúa solo por detrás de Madrid y Barcelona en creación de empleo, ¿quién nos lo iba a decir? Ahora Andalucía y Málaga comienzan a ser una potencia a nivel nacional, situándonos entre las regiones con mayor prosperidad en cuanto a creación de puestos de trabajo", ha resaltado.

"Esto no es casualidad. Con Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz hemos conseguido dar pasos al frente para conseguir un clima fiscal favorable, un clima de estabilidad, tranquilidad y seguridad jurídica, simplificando los trámites administrativos", ha valorado, al tiempo que ha añadido que "todo esto lanza un mensaje de confianza no solo para la persona que quiere invertir en un negocio propio y generar riqueza y empleo en su municipio, sino también para los grandes inversores que ven en Málaga y en Andalucía un destino preferente para instalar aquí sus empresas".

Siguiendo en la línea de "favorecer" el empleo femenino, Navarro ha destacado "la gran apuesta del Gobierno del cambio para ayudar a las madres a conciliar su trabajo con la vida familiar". "Hablamos de la gratuidad de la educación de 0-3 años. Las guarderías no nos deben de costar ni un euro, al igual que pasa con la Educación no obligatoria desde los 3 años o la ESO. No existen muchas Comunidades Autónomas que aspiren a este progreso que beneficie de manera especial a las mujeres, Andalucía sí".

Pero, además, ha dicho, "vamos a promover que también las extraescolares sean gratuitas para que nuestros hijos e hijas tenga la posibilidad de contar con estudio asistido o puedan realizar prácticas deportivas libres".

Por otro lado, en materia de Dependencia Navarro ha incidido en que el Gobierno del cambio "ha hecho una buena labor", "a pesar de que debemos seguir dando pasos adelante".

En este sentido, ha valorado que en Málaga se ha conseguido reducir al 51% el Plan Individual de Atención (PIA), "pero no nos conformamos y nuestro objetivo es conseguir reducir esas listas al 0%, porque no podemos consentir que, como estaba ocurriendo con gobiernos socialistas, nuestros mayores fallecieran esperando una resolución de estas ayudas. Ahora, con esta nueva legislatura tenemos la oportunidad perfecta para conseguir nuestros objetivos".

"A lo largo de estos tres años y medio, en la provincia de Málaga se han concertado 300 plazas. ¿Sabéis cuántas plazas se concertaron en los tres años y medio anteriores a Juanma Moreno? 300 también, pero para toda Andalucía", ha sentenciado Navarro, que además ha recordado que la Junta de Andalucía "ha conseguido cumplir con una reivindicación histórica de los centros de dependencia para pagarles el 100% del precio/plaza".

En este punto, Navarro ha agradecido la labor "encomiable" que realiza la presidenta local del PP y alcaldesa del municipio, Toñi Ledesma, y ha manifestado que en Alhaurín el Grande "se han conseguido grandes cosas porque el Gobierno de Juanma Moreno se ha volcado con este municipio".

"Prácticamente se han hecho ampliaciones y reformas en todos los colegios, hemos mejorados uno de los puntos negros de nuestra provincia en la carretera A404 con una inversión de 3,3 millones de euros, el pasado 30 de mayo se puso en funcionamiento el autobús diario que conectara Alhaurín el Grande con Málaga, con Villafranco y con el CHARE", ha enumerado.

Al respecto, ha añadido que "queremos ir a más, y entre nuestros proyectos del programa electoral tenemos previsto la inversión en el enlace de Villafranco con la A357 que incluso ya se está avanzando con la Delegación de Fomento", ha concluido.