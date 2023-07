Navarro (PP): "Un Ejecutivo de Sánchez es para el crecimiento de Málaga como si el gobierno quedara bloqueado"

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que para la provincia "un Ejecutivo de Pedro Sánchez es el mismo bloqueo para el crecimiento, el desarrollo y el progreso como si se quedara bloqueado el gobierno".

"Pedro Sánchez y el bloqueo del gobierno es exactamente lo mismo, para Málaga, el resultado es igual", ha asegurado Navarro en una entrevista con Europa Press.

Así, ha indicado que "ha habido un desprecio absoluto hacia una de las provincias que es motor económico de Andalucía y por tanto también uno de los principales motores económicos de España, no sólo por el turismo, sino por otros muchos sectores, como el tecnológico o la agroindustria".

Y, ha criticado, "no ha habido ni un solo gesto en forma de proyecto o de inversión en cinco años" por parte del Gobierno central, algo que, en su opinión, ha hecho que "esta campaña Pedro Sánchez no haya venido a Málaga, sabía que con el balance de gestión que había tenido este gobierno era imposible".

Cuestionada por cuál es el reto ahora del PP de Málaga tras dos elecciones --las municipales y las generales-- en las que el partido ha tenido tan buenos resultados, ha señalado que los 'populares' "no nos ponemos techo". "El PP de Málaga ha ido creciendo conforme ha ido progresando y evolucionando la sociedad malagueña", ha dicho.

"No renunciamos a seguir creciendo y seguir mejorando lo que tenemos que ofrecer en municipios donde no hemos cubierto las expectativas y donde no hemos cumplido los objetivos que nos hemos planteado", ha manifestado la presidenta provincial de la formación, quien ha apuntado que "en esa evolución seguiremos al lado de Málaga y de los malagueños y creemos que es posible seguir creciendo".

Preguntada por si las elecciones generales han demostrado que la marca Francisco de la Torre --alcalde de la Málaga capital-- es casi igual o incluso más que la marca PP, ha dicho que "siempre tuvimos muy claro, nuestro mejor aval en la capital ha sido y sigue siendo Paco de la Torre".

"Es un alcalde reconocido no solo en Málaga, en Andalucía y en España, sino que yo me atrevería a decir a nivel internacional", ha incidido, un ámbito en el que, ha insistido, "se le reconoce como uno de los grandes alcaldes de las grandes ciudades europeas".