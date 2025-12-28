Navarro señala que "hay situaciones que pueden preocupar" en Bobadilla Estación por evolución de río Guadalhorce

El río Guadalhorce a su paso por Cártama (Málaga) - Álex Zea - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha visitado este domingo una de las zonas más afectadas por las lluvias en la Estación de Cártama, ha incidido que se ha estado muy pendientes de la evolución de los avisos por lluvias y ha señalado que ahora "hay situaciones que nos puede preocupar en el norte de la provincia, concretamente en Bobadilla Estación", en la zona de Antequera.

Al respecto, Navarro ha detallado que "la evolución del río Guadalhorce también a su paso por esta localidad nos hace tener que estar muy atentos para estar al quite si es que hiciera falta acudir también por los riesgos de inundación de la zona".

Por otro lado, Navarro ha detallado que desde la mañana se ha incorporado a todas las labores de recuperación de la normalidad en la zona de Cártama el dispositivo Infoca para realizar labores de limpieza, retirada de enseres en domicilios afectados y también ayuda en la retirada de vehículos. Al respecto, ha agradecido la colaboración.

Por otro lado, ha destacado "la magnífica respuesta que hemos tenido de la ciudadanía". "La ciudadanía en su conjunto ha tomado conciencia de lo importante que es cuando hay avisos de esta naturaleza, que en un principio era amarilla, después el aviso pasó a naranja y en muy poquito tiempo pasó a roja".

También Navarro ha incidido en la labor de prevención "no solo está en la parte de la emergencia, sino también de actuar en esos focos de riesgo" como son los cauces de los ríos y los arroyos.

"Los cauces de los ríos y arroyos, cuando ha llegado estas lluvias torrenciales, estaban en perfecto estado de revista, gracias también a las inversiones y las actuaciones", ha destacado la delegada.

Por último, Navarro ha dicho que "cuando todo quede limpio nosotros seguiremos trabajando", ya que "tenemos claro que en zonas donde estas situaciones son recurrentes hay que seguir ahondando en medidas de protección y de prevención de este tipo de avenidas, de este tipo de inundaciones que pueden poner en riesgo seriamente la vida de las personas".

Se trata, ha dicho, de "medidas que seguirán muy encaminadas a tener nuestro río en perfecto estado de revista pero también en obras estructurales que tengan que ayudar a que la evacuación del agua que viene de los ríos y de los arroyos tributarios del río Guadalhorce pueda ser mucho más fluida y pueda salir sin ningún problema y sin tener las incidencias que hemos encontrado en este punto de la Estación de Cártama".

De todas las medidas, Navarro ha reinvidicado la presa de Cerro Blanco, "donde ha habido dudas en el pasado de su conveniencia de si era adecuado o no pero que hoy prácticamente en todo el Valle del Guadalhorce hay unanimidad de la necesidad".

"Es una infraestructura que tal y como la queremos planificar, aunque es una obra de infraestructura declarada de interés general y por tanto depende del Gobierno de España, no solo serviría para retener ese agua de más que lleva el río Guadalhorce cuando hay estas lluvias intensas, sino que también ayudaría a almacenar agua para cuando vengan las etapas de sequía, que también volverán", ha detallado.

Al respecto, Navarro ha recordado que "igual que tenemos estos fenómenos meteorológicos extremos de lluvias intensas y torrenciales, volverán las épocas de sequía y tendremos que estar preparados también para ello".

Por tanto, ha sostenido, "esta infraestructura cumple esos dos objetivos, prevenir las inundaciones pero también almacenar agua para época de sequía", ha concluido.