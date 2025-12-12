La Navidad Solidaria llega a la Casa Diocesana con menús especiales para personas mayores de Málaga

Iniciativa 'Una Navidad solidaria por las personas mayores de Málaga'. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Una Navidad solidaria por las personas mayores de Málaga' ha reunido por sexto año consecutivo a entidades públicas y privadas para ofrecer compañía y un menú especial a los mayores que más lo necesitan en la Casa Diocesana.

Así lo han informado en una nota, en la que han precisado que la acción está promovida por Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, junto a Lumen Proyectos Gastronómicos, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Victoria.

De esta forma, han indicado, se "reafirma el compromiso de CaixaBank con la inclusión social y el bienestar de las personas vulnerables".

Más de un centenar de mayores han disfrutado de un almuerzo navideño en la Casa Diocesana, elaborado y servido por su catering y la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo (EIHT) de la Fundación Victoria con la colaboración del reconocido chef Diego René de restaurante Beluga.

Los mayores proceden del Centro Municipal de Acogida, Cottolengo, Emaús, Asimas, Corralones de Santa Sofía y Pozos Dulces, pertenecientes a la Red de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento, así como del programa Siempre Acompañados de Fundación "la Caixa".

La jornada ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra; el obispo de Málaga, José Antonio Satué; Álvaro Muñoz, director de Lumen Proyectos Gastronómicos y EIHT, junto a voluntarios de CaixaBank.

El regidor ha destacado el compromiso de las entidades que promueven este tipo de acciones e iniciativas que favorecen las relaciones sociales entre personas mayores en estas fechas, y que se suman al Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo que desarrolla el Ayuntamiento durante todo el año para potenciar el mantenimiento de la autonomía personal y favorecer la actividad física y psíquica mediante actividades socioculturales.

El director territorial de CaixaBank en Andalucía ha subrayado que en la entidad trabajan "para estar cerca de las personas que más lo necesitan" y que esta iniciativa refleja el "compromiso con la inclusión social y con la mejora de la calidad de vida de los mayores en situación de vulnerabilidad. A través de nuestra red y del voluntariado, reforzamos el valor de la cercanía y la solidaridad en fechas tan significativas".

Por su parte, el director de Lumen Proyectos Gastronómicos y EIHT ha destacado la implicación del sector gastronómico y la Fundación Victoria a través de Casa Diocesana y la Escuela "en acciones donde poder mostrar el cariño y la solidaridad tan necesaria en estas fechas a aquellos que más lo necesitan".