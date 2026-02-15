Nerja prevé ampliar el espacio de arena de la playa de Calahonda en 250 metros cuadrados

Intervención con la que la playa de Calahonda ganará 250 metros cuadrados de arena gracias a la reordenación del acceso. - FB JOSÉ ALBERTO ARMIJO

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Nerja, en el litoral de la comarca oriental de la Axarquía, prevé ampliar el espacio de arena de la playa de Calahonda en 250 metros cuadrados gracias a las obras que se están ejecutando en la zona.

En este sentido ha informado el alcalde de la localidad, José Alberto Armijo, en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press, en la que detalla que esta ampliación va a ser posible gracias a la reordenación del acceso próximo a la playa que está ejecutando la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar a petición de Pleno de la Corporación municipal.

"Una intervención que supondrá una mejora significativa para esta emblemática playa situada junto al Balcón de Europa", señala Armijo en su publicación.

TRAMO DE PASEO CERRADO EN LA PLAYA DE BURRIANA

De otra parte, el alcalde de Nerja también ha informado en sus redes sociales del cierre de un tramo del paseo marítimo Antonio Mercero en la playa de Burriana por los daños del temporal.

El regidor pide "máxima precaución y responsabilidad" a vecinos y visitantes, así como que se respete la señalización y no accedan a la zona balizada. "Vamos a colaborar con Costas para que se pueda reconstruir lo antes posible", concluye.

El Ayuntamiento de Nerja precisa en sus redes sociales que el tramo afectado está situado junto a la caseta de pescadores y el acceso al ascensor del Parador, y la senda hasta Carabeillo y el mirador del Bendito, zona que ha quedado cerrada al tránsito peatonal debido a los daños ocasionados por los temporales.