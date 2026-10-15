Nicolás Sguiglia, candidato de Podemos a la Alcaldía, plantea abrir el proceso para una candidatura amplia

El representante de Podemos Nicolás Sguiglia en una imagen de archivo. - PODEMOS

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Sguiglia encabezará la candidatura de Podemos a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027, después de lograr el respaldo del 89% de los votos en el proceso interno de la formación. Además, tras este resultado, el actual portavoz del grupo municipal de Con Málaga ha lanzado una propuesta para "ampliar el espacio político del cambio en la ciudad mediante unas primarias abiertas y conjuntas que permitan elegir una candidatura compartida y definir un proyecto municipal común".

En un comunicado, ha explicado que la propuesta parte de la necesidad de reunir a los distintos sectores que "defienden una transformación de Málaga y ofrecerles un espacio en el que participar en condiciones de apertura".

Sguiglia apuesta por que la construcción de "una alternativa no quede reducida a las conversaciones entre partidos, sino que incorpore también a los colectivos sociales, las organizaciones vecinales y las personas que llevan tiempo movilizándose por el derecho a la vivienda, la defensa de los servicios públicos y la mejora de los barrios".

Ha incidido en que "el reto es convertir la voluntad de cambio que existe en Málaga en una alternativa política capaz de gobernar y transformar la ciudad" y ha defendido "la necesidad de sumar fuerzas y experiencias para afrontar las próximas elecciones municipales con un proyecto sólido y compartido".

Así, el candidato de Podemos ha invitado a Izquierda Unida, Adelante Andalucía y otras organizaciones políticas a "explorar la convocatoria de unas primarias conjuntas, abiertas a la participación de la ciudadanía y de los movimientos sociales".

El proceso, ha dicho, "serviría tanto para escoger a las personas que integren la candidatura como para acordar las prioridades políticas con las que concurrir a las elecciones".

"UNA ALTERNATIVA PARA RECUPERAR EL DERECHO A VIVIR EN MÁLAGA"

Por otro lado, ha señalado que el acceso a la vivienda y las necesidades de los barrios ocuparán "un lugar central" en el proyecto que defiende Sguiglia.

En concreto, considera que Málaga "necesita reorientar sus políticas municipales para responder a los problemas cotidianos de la población, garantizar el derecho a permanecer en la ciudad y fortalecer unos servicios públicos que den respuesta a las necesidades de la mayoría".

Al respecto, ha relacionado la propuesta política con las reivindicaciones que se están expresando en las calles "ante el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de las condiciones de vida".

A juicio de Sguiglia, "el malestar ciudadano debe traducirse en medidas concretas y en una alternativa de gobierno que sitúe los intereses de la mayoría por encima de los beneficios de una minoría". "Queremos que Málaga sea un paraíso para el pueblo y no solo para una minoría", ha apostillado.

La candidatura que plantea Podemos, según han indicado en el comunicado, "pretende disputar al Partido Popular la continuidad al frente del Ayuntamiento y ofrecer una respuesta transformadora frente a sus políticas, así como frente a la falta de contundencia que Sguiglia atribuye al PSOE ante los problemas de la ciudad".

La aspiración, precisan, "es construir una mayoría capaz de impulsar un cambio real en las prioridades municipales, más allá de una mera sustitución en la Alcaldía".