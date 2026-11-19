El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga celebrando la 13ª edición de GastroSocial. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha celebrado la 13ª edición de GastroSocial, una iniciativa que entiende la gastronomía como una herramienta de impacto social y medioambiental.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en esta ocasión, la jornada se ha centrado en las personas con enfermedades autoinmunes y sus familias, abordando la alimentación como una aliada para cuidar la salud, mejorar el bienestar y favorecer la autonomía en la vida cotidiana.

Promovida por la Asociación de Lupus y Enfermedades Autoinmunes de Málaga, la jornada ha combinado formación teórica y práctica para ofrecer conocimientos y recursos adaptados a las necesidades de las personas que conviven con estas patologías.

Entre las cuestiones abordadas se encuentran la prevención de la pérdida de masa ósea, la relación entre las alteraciones digestivas y el suelo pélvico, y la preparación de comidas sencillas y nutritivas para los días en los que el cansancio dificulta cocinar.

En este sentido, la vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha destacado que "GastroSocial demuestra cómo la innovación social puede dar respuesta a necesidades reales de las personas, acercando conocimientos y herramientas útiles a su día a día".

"Con esta iniciativa queremos que la gastronomía vaya más allá de la cocina y se convierta en una vía para mejorar el bienestar, fomentar la autonomía y ofrecer alternativas adaptadas a las circunstancias de cada colectivo", ha añadido.

Ledesma ha subrayado también la importancia de la colaboración con entidades como la Asociación de Lupus y Autoinmunes, "que conocen de primera mano las necesidades de las personas a las que representan y nos ayudan a diseñar propuestas útiles, cercanas y con un impacto directo en su calidad de vida".

Esta colaboración da continuidad al trabajo conjunto entre La Noria y la entidad social, que ya participó en la quinta edición de GastroSocial, dedicada específicamente al lupus.

En esta 13ª edición, el proyecto ha ampliado el enfoque para abordar la diversidad de las enfermedades autoinmunes y algunos de los retos comunes a los que se enfrentan las personas afectadas, como el dolor, la fatiga, los brotes inflamatorios y los efectos de determinados tratamientos, como los corticoides y los inmunosupresores.

GastroSocial cuenta con la colaboración de Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga, Fundación "la Caixa", Fundación El Pimpi, Fundación El Golimbreo, Fundación Davante, Fundación Bidafarma y La Carta Malacitana.

Hasta el momento, GastroSocial ha abordado a través de la gastronomía diferentes patologías y situaciones de salud, como las enfermedades renales, la diabetes, el cáncer, el párkinson, el lupus y otras enfermedades autoinmunes, la lesión medular, las patologías respiratorias, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, así como las necesidades específicas de personas ostomizadas, pacientes anticoagulados y coronarios y personas afectadas por ictus.

Con esta nueva edición, el proyecto continúa ampliando su compromiso con una alimentación adaptada a las necesidades de cada colectivo. El contenido de estas ediciones, incluyendo talleres y ponencias, puede consultarse en el canal de YouTube de La Noria, ampliando así el alcance de este proyecto y facilitando el acceso al conocimiento generado.

Alimentación y salud ósea, bienestar digestivo y cocina práctica La jornada ha comenzado con la ponencia 'Salud ósea: cuida tus huesos desde el plato', impartida por la dietista-nutricionista Natalia Díaz Calleja.

Durante la sesión se han abordado los factores que pueden influir en la salud ósea, prestando especial atención a la menopausia, las dietas sin lácteos, las propias enfermedades autoinmunes y algunos tratamientos médicos.

También se han ofrecido pautas para identificar nutrientes importantes para los huesos, conocer sus fuentes alimentarias e incorporarlos a la dieta diaria mediante propuestas prácticas.

A continuación, Dulce Saavedra Fernández, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y salud de la mujer, ha impartido el taller 'Enfermedades autoinmunes, digestión y suelo pélvico'.

La sesión ha profundizado en la relación anatómica y funcional entre el sistema digestivo y el suelo pélvico, así como en las alteraciones digestivas que pueden acompañar a estas patologías y su posible repercusión.

Los participantes han conocido herramientas relacionadas con la alimentación, el movimiento, la respiración y el cuidado del sistema nervioso para mejorar su bienestar digestivo y pélvico.

La parte práctica ha comenzado con el break-degustación 'Mercado del calcio: sabores malagueños que cuidan tus huesos', un espacio en torno a productos de Málaga ricos en este mineral. Los asistentes han podido descubrir y probar alternativas alimentarias más allá de los lácteos, con propuestas de temporada y proximidad que pueden contribuir al cuidado de la salud ósea.

La jornada ha finalizado con el taller 'Batch cooking: cocina fácil para cuando falta la energía', impartido por Rubén Antón, cocinero y docente de la Escuela de Hostelería La Fábrica de Antequera.

A través de elaboraciones sencillas y nutritivas, el taller ha mostrado cómo organizar la cocina para los días de agotamiento o brote, aprovechar ingredientes preparados y productos congelados y planificar comidas completas con menos esfuerzo.

La propuesta culinaria ha incluido salmón con costra de pistacho y limón sobre crema de guisantes, garbanzos cremosos con espinacas y huevo al pimentón, y brownie de quinoa y chocolate negro.

Según ha explicado la Diputación, el objetivo ha sido ofrecer recursos fáciles de reproducir en casa y demostrar que una buena organización puede facilitar una alimentación variada y saludable incluso cuando falta energía.

Los talleres han incorporado los tres pilares que vertebran GastroSocial: sostenibilidad, productos de temporada y proximidad (Km0), acercando la gastronomía malagueña a las necesidades cotidianas de las personas con enfermedades autoinmunes y sus familias.