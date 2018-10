El Obispado dice a Ayuntamiento de Málaga que no quitará la obra de Invader hasta tener autorización de Junta y Fiscalía

Publicado 12/02/2018 15:28:01 CET

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diócesis de Málaga, ante la orden del Ayuntamiento de la capital de retirar un mosaico del artista Invader, ubicado en el Palacio Episcopal, ha anunciado que presentará una alegación ante el Consistorio manifestando que no es posible ejecutar la orden recibida hasta no contar con la preceptiva autorización de la Delegación de Cultura de la Junta y de las instrucciones que al respecto emita la Fiscalía de Medio Ambiente.

Este pasado viernes se conoció que la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha presentado una querella contra el artista Invader y el director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga, Fernando Francés, por un presunto delito contra el patrimonio histórico artístico en relación con los mosaicos colocados en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC).

En un comunicado, el Obispado ha recordado este lunes que su deseo ha sido "desde el principio" la preservación del inmueble y ha manifestado, además, que el mosaico del artista anónimo conocido como Invader fue instalado en la fachada del Palacio Episcopal "sin petición de permiso ni notificación alguna para ello".

Asimismo, ha aclarado que por tratarse de un Bien de Interés Cultural catalogado y protegido por el artículo 19 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, el Obispado de Málaga considera que las fachadas del inmueble del Palacio Episcopal "no son un lugar apropiado para dicha instalación", por lo que, "han solicitado su retirada en varias ocasiones, en los meses de mayo y julio de 2017, tanto a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento" de la capital.

En este sentido, el Obispado de Málaga ha aclarado que ha recibido una notificación de propuesta técnica dictada por el Ayuntamiento de Málaga con fecha de 7 de febrero de 2018, en la que se ordena que proceda a su retirada y a la reparación de las zonas deterioradas de la fachada.

No obstante, han reiterado que va a presentar una alegación ante el Ayuntamiento manifestando "que no es posible ejecutar la orden recibida hasta no contar con la preceptiva autorización de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y de las instrucciones que al respecto emita la Fiscalía de Medio Ambiente".