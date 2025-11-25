Obispado Málaga dice que no le consta denuncia previa al profesor de religión investigado en más de 30 años de docente

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Málaga ha asegurado que no le consta denuncia previa en los "más de 30 años de servicio como docente" de un profesor de religión denunciado por un grupo de familias de alumnos ante un supuesto abuso a menores de un centro escolar de la localidad de Cártama, que ya investiga la Guardia Civil.

Así lo ha puesto de manifiesto la Diócesis en un comunicado ante las informaciones sobre la denuncia presentada por presuntos abusos sexuales contra un profesor, quien, añaden, "afirma su inocencia". Asimismo, han expresado su deseo de "un pronto esclarecimiento" de los hechos "por el bien de todas las partes".

A continuación señalan que al Obispado "no le consta denuncia previa en el historial de este profesor en sus más de 30 años de servicio como docente".

El Obispado muestra "el respeto a la presunción de inocencia del profesor", a la vez que hace hincapié en condenar "cualquier abuso cometido contra menores y contra las personas vulnerables" y reconoce "la conveniencia de denunciar este tipo de situaciones".

Por último, expresa su confianza "en el pronto esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, por el bien de todas las partes, especialmente de los alumnos del colegio y sus familias, por lo que se pone a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario".